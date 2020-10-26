Ege Üniversitesi'nin lisansüstü programlarına 7 bin 233 başvuru

Kalite politikası doğrultusunda bir yandan akreditasyonu, kurumsal iç ve dış değerlendirme çalışmalarını yaygınlaştıran Ege Üniversitesi, diğer yandan da çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak eğitim-öğretim alt yapısını, lisans ve lisansüstü program çeşitliliğini sürekli güncellemeye devam ediyor. Türkiye'nin ve Ege Bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma alanlarını yoğunlaştıran Ege Üniversitesi; bu doğrultuda disiplinlerarası, yenilikçi, üniversite-sanayi işbirliğini ve toplumun refah düzeyini destekleyen çalışmalar yapacak genç bilim insanlarına zengin ve nitelikli bir araştırma olanağı sunuyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, bünyesindeki 9 enstitüde 154 anabilim dalı bulunduran Ege Üniversitesinde lisansüstü programlarına yoğun başvuru yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Rektör Budak, pandemi sürecinde de gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalar neticesinde Ege Üniversitesinin araştırmacılar ve öğrenciler için çekim merkezi olmaya devam ettiğini vurguladı.



"KALİTE VE ARAŞTIRMA KAPASİTEMİZLE ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELERDEN BİRİSİYİZ"

Kalite eksenli büyüme, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar, nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü, yetki devri ve politika üreten Yeni YÖK'ün hayata geçirdiği parametreler çerçevesinde, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu pek çok disiplinde geleceğin nitelikli araştırmacılarını yetiştirdiklerini ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin hem ulusal hem de uluslararası arenada gösterdiği başarılar akademik kariyer yapmak isteyen gençlerinde dikkatini çekiyor. Bu yıl üniversitemizin lisansüstü programlarına yoğun bir başvuru yaşanıyor. Lisans eğitimlerini yeni bitirmiş mezunlarımızın yanı sıra İzmir başta olmak üzere ülkemizin çeşitli illerinden kamu ve özel sektör mensupları da ilgi gösteriyor. Ülkemiz yükseköğretim kurumları arasında eğitim kalitesi ve araştırma kapasitemizle önde gelen üniversitelerden birisiyiz. Türkiye'den 207 üniversite arasından sadece 54'ünün başvurabildiği Yükseköğretim Kalite Kurulu 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen 11 yükseköğretim kurumundan birisi olan Üniversitemiz, THE 'Üniversite Etki Sıralaması'nda 'Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam' kategorisinde 620 üniversite arasında Türkiye'de 2'nci olurken dünyada ilk 200'de yer aldı. 2020 yılının 'En İyi Altın Çağ Üniversiteleri' arasında ise ülkemiz üniversiteleri arasında 4'üncü sırada bulunuyor. TÜBİTAK destekli 145 proje ile Türkiye birincisi olan üniversitemiz, URAP'ın Alan Sıralamasında 7 bilim alanında dünya üniversiteleri arasına girmeyi başardı. Dünya üniversite sıralamalarında en kapsamlı sıralama yaklaşımı olarak bilinen 'THE- 2021 Dünya Üniversite Sıralamasında' önemli bir ilerleme kaydederek Türk üniversiteleri arasında 11'nci sıraya yükseldi. Programlarının yaklaşık yüzde 50'sini akredite olan üniversitemizin diğer bölümlerin de akreditasyon çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.



"ÜLKE VE DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİN VE NİTELİKLİ KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sağlık, fen, eğitim, sosyal bilimler ve mühendislik alanlarında, bilimsel düşünce alt yapısının desteklenmesi, araştırma tasarlama, proje yazma, bilimsel yayın üretme, araştırma-geliştirme ürünlerinin sektörel olarak desteklenmesi amacıyla Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezini kurduklarını ifade eden Rektör Budak, "Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından 39 bin 389 öğrenci görüşü alınarak gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA-2020) raporunda 499 puanla 'Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralaması'nda 8'inci sırada yer aldık. 11'inci Kalkınma Planı doğrultusunda YÖK tarafından Türkiye'deki 2 bin doktora öğrencisine verilen özel burslarda 515 öğrenci ile Türkiye'deki tüm üniversiteler içerisinde birinci olduk. Güçlü akademik altyapısı, araştırma üniversitesi olma hedefi, öğrenci odaklı üniversite ve kaliteli akredite olmuş eğitim alanları ile Ege Üniversitesi, lisansüstü eğitim yapacak öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Uluslararası bir araştırma üniversitesi olma ilkesiyle evrensel bilim standartları doğrultusunda katma değer oluşturabilecek nitelikte AR-GE çalışmaları yürüten Üniversitemiz, ülke ve dünya ekonomisine etkin ve nitelikli katkı sunmayı hedefliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu büyük aileye katılan genç bilim insanları ile birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmek, kalite çıtamızı daha yukarılara taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.