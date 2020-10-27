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Haberler Yaşam Oyuncu Hikmet Karagöz vefat etti

Oyuncu vefat etti

Tiyatro ve sinema oyuncusu hayatını kaybetti. Hikmet dizisinde Abbas karakteriyle tanınıyordu.

Oyuncu Hikmet Karagöz vefat etti

27.10.2020, 11:53

Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Karagöz'ün ölüm haberini kızı Zeynep Karagöz, sosyal medya hesabından "Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..." notuyla duyurdu.

Hikmet Karagöz Bizimkiler dizisinde Abbas karakteriyle tanınıyordu.

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 31 Aralık 1946 tarihinde dünyaya geldi. 1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol aldı.

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