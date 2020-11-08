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Haberler Yaşam Böbreklerinizi kereviz ile çalıştırın

Böbreklerinizi ile çalıştırın

Böbreklerinizi kereviz ile çalıştırın
Giriş Tarihi: 8.11.2020

Vücutta en çok efor sarf eden organlardan biri olan karaciğerin şişliğini gideren kereviz, ayrıca böbreklerin aktif olarak çalışmasını sağlıyor. Salatası, çorbası ve yemeği yapılabilen kereviz, böbrek üstü bezleri çalıştırarak sinir ve yorgunluğa iyi gelirken, karaciğerdeki fazla suyu da atıyor. Ayrıca, kerevizin içinde bulunan C vitamini serbest radikal hasarını önler ve astım gibi iltihaplı hastalıkların şiddetini azaltmada antienflamatuar özellikler gösterir.

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