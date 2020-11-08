Son dakika: Oyuncu Ahmet Uz hayatını kaybetti! Ahmet Uz kimdir?

Türk sinema ve tiyatro dünyasının usta isimlerinden dizi oyuncusu Ahmet Uz hayatını kaybetti. Ahmet Uz'un ölüm haberini Nedim Saban duyurdu. 75 yaşındaki Ahmet Uz'un vefatı sonrası sevenleri ve oyuncu dostları sosyal medyadan başsağlığı mesajlarını paylaştı.

ÜNLÜ OYUNCU AHMET UZ HAYATINI KAYBETTİ! AHMET UZ KİMDİR?

Müzisyen bir aileden gelen ve 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına adımını atan Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.

Rol aldığı bazı oyunlar

Sonbaharı Beklerken : Gökhan Eraslan - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012

Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Yaban Ormanları : Alexandre Ostrovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Suç Ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Oidipus : Sofokles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996

Kıral Lear : Wiliam Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

Montserrat : Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kıskanç : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Marıus : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

Filmografi

Yapımcılık

Kadınca -1984

Acı - 1984

Fırtına Gönüller - 1984

Fidan - 1984

Şaşkın Gelin - 1984

Darbe - 1984

Oyunculuk

Kehribar - 2016

İncir Reçeli 2 - 2014

Acayip Hikayeler - 2012

Unutulmaz 2009-2011

Mahşer - 2007

Peri Tozu - 2007

Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006

Küçük Hanımefendi - 2006

Eylül - Hamdi

Yeniden Çalıkuşu - 2005

Zeytin Dalı - 2005

Yadigar - 2004

Yabancı Damat - 2004

Şarkılar Seni Söyler - 2003

Mühürlü Güller - 2003

Zehirli Çiçek - 2000

Cadı Ağacı - 1994

Kara Melek - 1996

Üç İstanbul - 1983

Bir Yudum Mutluluk - 1982

Erkek Fatma - 1969