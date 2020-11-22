Depremzede milli sporcu kedisi ‘Teneke’ye kavuştu

İzmir'deki depremde yıkılan apartmanın enkazından sağ çıkarılan ancak annesini kaybeden down sendromlu şampiyon jimnastikçi Alper Öztürk (28), yine AFAD ekiplerince kurtarılan kedisi "Teneke" ile buluşmanın sevincini yaşadı. Öztürk, "Depremde çok korktum, ailemden ilk beni kurtardılar. Şimdi daha iyiyim, iyileşince yine spor yapacağım" dedi. Depreme Doğanlar Apartmanı'ndaki evlerinde yakalanan Öztürk ile kardeşi Buğra Öztürk yaralananlar, çocuklarına kol kanat geren anneleri Fatma Öztemel ise yaşamını kaybedenler arasında yer almış, aynı binanın enkazından çıkarılan depremzede kedinin de Öztürk ailesine ait olduğu günler sonra anlaşılmıştı.