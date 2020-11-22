Fotoğraf tutkunlarının adresi: Ağaran Şelalesi

Karadeniz'in doğa harikalarından biri de Rize'deki Ağaran Şelalesi'dir. Su kaynakları ve yağmur sularından beslenen Ağaran Şelalesi muhteşem manzarası ve kolay ulaşılan bir bölgede yer alması sayesinde her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Estetik görünümüyle turizmin önemli noktalarından Ağaran Şelalesi, Çayeli ilçesinde çay bahçelerinin arasında bulunuyor.

PİKNİK ALANLARI DA VAR

Ağaran Şelalesi nehrin yatağında bulunan büyük yükseklik farkı nedeniyle suyun düşmesiyle oluşuyor. Yeşilırmak beldesinde yer alan Ağaran Şelalesi her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Fotoğraf çekmek ve doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin vazgeçemediği şelalenin çevresinde piknik alanları ve çardaklar da bulunuyor. Aynı zamanda serin sularda yüzme imkanı da turistleri cezbediyor. Ağaran Şelalesi bembeyaz suları ve eşsiz görünümüyle kartpostalları aratmıyor.

ÇAY BAHÇELERİ ARASINDA

Ağaran Şelalesi, Çayeli'ne 12 kilometre mesafededir. Ağaran Şelalesi çok uzak noktalardan dahi çok rahat bir şekilde görülebilir. Şelalenin karşısında bulunan tepeler fotoğraf çekmek için çok uygun bir alan sunmaktadır.