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Haberler Yaşam Efsane Cuma bu yıl sanalda

bu yıl sanalda

Her yıl dünya çapında en çok alışverişin yapıldığı ve mağazalara yığınların aktığı , bu yıl korona virüs salgını nedeniyle daha çok sanal marketlerde etkisini gösterecek. Teknoloji ürünleri ve bilgisayar oyunlarında bu yıl da büyük indirimler mevcut.

Efsane Cuma bu yıl sanalda
Giriş Tarihi: 27.11.2020

Alışveriş yapmayı sevseniz de sevmeseniz de, bir şeyler almak için en iyi dönem Kasım-Aralık aylarıdır. Çünkü global festivallerle birlikte en büyük indirimlerin ve fırsatların sunulduğu zamanlardır. Festivallerin yanı sıra, yıl sonu hedeflerini tutturmak isteyen firmalar da önemli kampanyaları tüketicilerle buluşturur. Dev alışveriş festivallerinden ilkini yani 11.11 festivalini geride bıraktık.

REKORLAR KIRILDI
Dünya çapında Aliexpress, ülkemizde ise N11, Gittigidiyor ve Trendyol sitelerinin yanı sıra, büyük markalarda da özel 11.11 indirimleriyle karşılaştık. Kimi aradığı her şeyi bulup alırken, kimileri de bütçesini ikinci alışveriş festivaline yani Efsane Cuma'ya sakladı. Dünya genelinde indirimli ürünlerin hesaba katılarak yapılan araştırmalara göre, önceki yıllarda 140 milyar doların üzerinde bir gelir elde edildi. Bu gelirde aslan payı ise, 11.11 çılgınlığını başlatan Jack Ma'nın alışveriş sitesi Aliexpress'in oldu. E-ticaret devi Alibaba yani Aliexpress'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, firma 'Bekarlar Günü' olarak da bilinen bu festivali 24 saatte 30,8 milyar dolar gelirle kapatmıştı. Bu satış çılgınlığı önceki yıla göre yüzde 27 artış gösterdi. Bu yılın 11.11 indirimleri, gibi önemli internet alışveriş indirim- Alibaba'nın farkla en çok gelir elde ettiği indirim çılgınlığı oluyor.

FIRSATÇILAR HER YERDE
11.11'DE merak ettiğimiz ya da fiyatı çok uygun olan bazı ürünleri aldık. 25 liraya özel baskılı tişörtler, 100 liraya dokunmatik ekranlı akıllı saat, kablosuz kulaklıklar, incik-boncuk ve hatta telefon bataryasını bile 11.11'de çok uygun fiyatlarla sipariş ettik. Binlerce çeşidiyle karşılaştığımız akıllı saatlerle ilgili çok detaylı bir araştırma yaptım. Bunun sonucunda fiyat-performans ürünü olarak tercih yapmakta fayda var çünkü bu işin sonu yok. Bu ürünler ulaştığında sonuçları sizlerle paylaşacağız. İNDİRİM festivallerinde de fırsatçılar olduğunu unutmayın. Bir ürünü gayet güzel bir şekilde indirimdeymiş gibi gösterebiliyorlar. Bu nedenle, o ürünü almadan önce internette aratmayı ve almak istediğiniz ürün belliyse fiyatını 1-2 hafta önceden takibe almayı unutmayın...

YENİ İNDİRİM
BUGÜNDEN itibaren Efsane Cuma indirimleri başlamış durumda. Dev markalar indirimlerini bütün haftaya yaymış durumda. Aslında internet alışverişinden çok, mağaza indirimleri daha popülerdir. Ancak korona virüs salgını nedeniyle tüketiciler mağazalar yerine online alışveriş sitelerine yöneleceği için bu yıl yoğunluk sanal marketlerde olacak. Bilgisayar oyunları tarafında Steam, PlayStation Store ve Xbox Store indirimlerini açıkladı. Teknoloji alanında ise, ülkemizde birçok alışveriş sitesi günler öncesinden indirimlerini duyurmuştu.

Erman AZAR

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