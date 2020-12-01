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personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 'na merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini almaya başladı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı!

01.12.2020, 11:28

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar yapabilecek. Tercihler, 7 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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