Aslı Bekiroğlu pilates ile dört kilo verdi

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, pilatese merak sardı. Posta'nın haberine göre bir stüdyoda haftanın üç günü ders alan Bekiroğlu, antremanlarını hiç aksatmıyor.

Bir ara jimnastik de yapan 25 yaşındaki oyuncu, 1.5 ayda dört kilo verdi. Bu süre zarfında mantı, börek, çikolata ve tatlılardan uzak durdu.