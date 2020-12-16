  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Aslı Bekiroğlu pilates ile dört kilo verdi

Bekiroğlu pilates ile dört kilo verdi

Bir süredir düzenli olarak pilates yapan oyuncu Bekiroğlu, 1.5 ayda tam dört kilo verdi.

Aslı Bekiroğlu pilates ile dört kilo verdi

16.12.2020, 09:15

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, pilatese merak sardı. Posta'nın haberine göre bir stüdyoda haftanın üç günü ders alan Bekiroğlu, antremanlarını hiç aksatmıyor.

Bir ara jimnastik de yapan 25 yaşındaki oyuncu, 1.5 ayda dört kilo verdi. Bu süre zarfında mantı, börek, çikolata ve tatlılardan uzak durdu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslı Bekiroğlu pilates ile dört kilo verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA