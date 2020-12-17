Çarşambanın vazgeçilmezi Kuruluş Osman

Tüm Kişiler'de %13,29 izlenme oranı ve %26,75 izlenme payı elde ederek birinci oldu.

#BüyükDevletOlmaVakti etiketiyle sosyal medyada ses getiren, gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman'ın 38'inci bölümünde Osman Bey, Geyhatu ile mücadele ederken Kayı Obası'nda bey seçimi heyecanı vardı.

Alpleri ile birlikte Flatyos'un tuzağına düşen Osman Bey, Yavlak Arslan'ın müdahalesi ile Bizans'ın elinden kurtuldu. Yavlak Arslan'ın pişmanlığını dila getirmesi ile ikili helalleşti ve asıl tehlike olarak gördükleri Geyhatu'ya engel olmak için yola çıktı. Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'ni yeniden fethetmesi üzerine Kayı Obası'nın tehlikede olduğunu düşünen Savcı Bey ve Dündar Bey'in girişimleri ile obada beylik toyu kurulmasına karar verildi. Savcı Bey, toy öncesi Bamsı Bey'in desteğini istedi ancak başarılı olamadı.

Osman Bey ve Yavlak Arslan, Moğol kampına girdi ancak Geyhatu çoktan Moğol tahtına oturmak üzere uç bölgesinden ayrılmıştı.

Osman Bey'in yokluğunda düzenlenen toya Bamsı Bey, Selcan Hatun ve Gündüz Bey'in başında olduğu grup karşı çıkarken; toy sırasında Flatyos'un obaya gelerek Osman Bey'in Yavlak Arslan'la birlikte hareket ettiğini söylemesi ortalığı karıştırdı.

Gelişmeler üzerine Savcı Bey, beyliğini ilan edeceğini ilan etti. Beylik emanetlerini devralmak üzere bey otağına giden Savcı Bey'in karşısında Bamsı Bey, Selcan Hatun, Bala Hatun ve diğerlerini buldu. Osman Bey'in obaya gelişiyle gerilim had safhaya çıktı. Gündüz Bey kardeşlerin arasına ancak kılıcını çekerek girebilirken; Ertuğrul Bey'den gelen haber her şeyi değiştirdi. Bey çadırına koşanlar, Ertuğrul Bey'i kılıcını kuşanmış oturur vaziyette buluca şoke oldu. Ertuğrul Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözü finale damga vurdu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.