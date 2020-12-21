Virüs mutasyonu nedir? Virüs mutasyonu ne anlama geliyor?

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon haberi sonrası aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere ile sınırları kapatmaya başladı. Peki koronavirüs mutasyon mu geçirdi? Virüs mutasyonu ne anlama geliyor? İşte detaylar...

VİRÜS MUTASYONU NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon; Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

KORONAVİRÜS MUTASYONA MI UĞRADI?

İngiltere hükümetinin Sağlık Baş Danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, koronavirüsün mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni türünün "daha hızlı yayılabildiğini" söyledi. Whitty yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili acil çalışmalar yürütülmesi gerekiyor" dedi.



Whitty, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirimde bulunduk ve durumu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak olan mevcut verileri incelemeye devam ediyoruz. Şu anda bu yeni türün daha ölümcül olduğuna ya da mevcut aşı ve tedavileri etkileyebileceğine dair henüz bir bulgu yok. Ancak bu görüşün net bir şekilde teyit edilmesi için konuyla ilgili acil çalışmalar yürütülmesi gerekiyor" dedi.