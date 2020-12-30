Atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın setini ünlü teknik direktör Mustafa Denizli ziyaret etti. Dizinin yönetmeni Veli Çelik'ten diziyle ilgili bilgiler alan Mustafa Denizli, Akıncı'yı merakla beklediğini söyleyip tüm set ekibine ekran yolculuğunda şans diledi.
Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021'de izleyiciyle buluşacak.
Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti.
Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'den Akıncı setine sürpriz ziyaret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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