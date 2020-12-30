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Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'den Akıncı setine sürpriz ziyaret!

Yeni yılın ilk günü Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Akıncı dizisinin setine sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli 1 Ocak 2021 Cuma günü Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Akıncı dizisinin setine ziyarette bulunup tüm set ekibine ekran yolculuğunda şans diledi.

30.12.2020, 10:49