Pınar Gültekin babası Sıddık Gültekin, CHP'li Süleyman Girgin'in davadan vazgeçmeleri için baskı yaptığını canlı yayında açıkladı. Pınar Gültekin'in babasından canlı yayında şok sözler: CHP'li Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi. Geri adım atmayacaklarını belirten acılı baba, "Davadan vazgeçmeyeceğim" dedi.
AHLAKSIZ TEKLİFİ YAPAN CHP'Lİ...
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, Türkiye'nin günlerdir merakla beklediği CHP Muğla Milletvekilinin Süleyman Girgin olduğunu açıkladı. Acılı baba Pınar'ın avukatı hukuk bürosunda kameralar karşısına geçti. Sıddık Gültekin, elindeki telefon ile Süleyman Girgin'in fotoğrafını gösterdi, "Taziye dileğinde bulundu. 'Davadan vazgeçin' dedi. Konuşma 1.5 - 2 dakika sürdü" dedi.
KATİLİN ANNESİ CHP TEŞKİLATINDAN
Acılı baba, Cemal Metin Avcı'nın annesine dikkatleri çekti. Annenin CHP Muğla Teşkilatı'nda önemli bir isim olduğunu ifade etti.CHP'li vekil, 'İspatlanırsa istifa ederim' demişti! Pınar Gültekin'in babası: Ben de kendimi öldürürüm Muharrem İnce'den CHP'ye Pınar Gültekin tepkisi! Skandalları 3 günde bire düşürdüler Pınar Gültekin cinayetinde korkunç iddia: CHP'li vekil Gültekin'in babasını arayıp "davadan vazgeçin" dedi Pınar Gültekin cinayeti davasında baba keşifin ardından konuştu Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar! O varili kim taşıdı?
Pınar Gültekin'in babası açıkladı! İşte 'davadan vazgeç' diyen CHP'li haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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