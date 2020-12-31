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'in babası açıkladı! İşte 'davadan vazgeç' diyen CHP'li

Son dakika haberine göre; Vahşice katledilen 'in babası Sıddık Gültekin'den canlı yayında şoke eden sözler: CHP'li Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi. Kendisine para da teklif edildiğini belirten baba Gültekin, "Benim kızım satılık değil" dedi. 'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasına Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmelerini isteyen CHP'li Muğla milletvekilini açıkladı.

Pınar Gültekin'in babası açıkladı! İşte 'davadan vazgeç' diyen CHP'li

31.12.2020, 16:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020, 16:52

Pınar Gültekin babası Sıddık Gültekin, CHP'li Süleyman Girgin'in davadan vazgeçmeleri için baskı yaptığını canlı yayında açıkladı. Pınar Gültekin'in babasından canlı yayında şok sözler: CHP'li Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi. Geri adım atmayacaklarını belirten acılı baba, "Davadan vazgeçmeyeceğim" dedi.

AHLAKSIZ TEKLİFİ YAPAN CHP'Lİ...

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, Türkiye'nin günlerdir merakla beklediği CHP Muğla Milletvekilinin Süleyman Girgin olduğunu açıkladı. Acılı baba Pınar'ın avukatı hukuk bürosunda kameralar karşısına geçti. Sıddık Gültekin, elindeki telefon ile Süleyman Girgin'in fotoğrafını gösterdi, "Taziye dileğinde bulundu. 'Davadan vazgeçin' dedi. Konuşma 1.5 - 2 dakika sürdü" dedi.

KATİLİN ANNESİ CHP TEŞKİLATINDAN

Acılı baba, Cemal Metin Avcı'nın annesine dikkatleri çekti. Annenin CHP Muğla Teşkilatı'nda önemli bir isim olduğunu ifade etti.

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