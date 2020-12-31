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Pınar Gültekin'in babası açıkladı! İşte 'davadan vazgeç' diyen CHP'li

Son dakika haberine göre; Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'den canlı yayında şoke eden sözler: CHP'li Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi. Kendisine para da teklif edildiğini belirten baba Gültekin, "Benim kızım satılık değil" dedi. Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasına Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmelerini isteyen CHP'li Muğla milletvekilini açıkladı.