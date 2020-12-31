Türk televizyonlarında bir ilk! Akıncı gümbür gümbür geliyor

Çekimlerine 5 ay önce başlanan ve pek çok tarihi semt ile birlikte farklı dizi platolarında da çalışmalarını sürdüren Akıncı dizisinin ilk bölümü,1 Ocak Cuma günü saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Bol aksiyon sahneleri izleyeceğimiz ve heyecanla beklenen NTC Medya Yapım dizisinin yönetmen koltuğunda Veli Çelik yer alırken, senaristliğini de Hakan Kandal ve Nimet Erdem üstleniyor.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ: BÖYLE BİR DİZİ HAYALİMDİ

"Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla yola çıkan Akıncı dizisinin başrol oyuncularından Şükrü Özyıldız, uzun zamandır süper kahraman işlerinde izlediğimiz gibi bir yapımın hayalini kurduğunu ve hem kendisinin hem de bütün set ekibinin titizlikle çalıştığını ifade etti.

AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Henüz ilk bölümü yayınlanmadan ses getirmeye başlayan ve sosyal medyada da çok konuşulan Akıncı dizisi; köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatıyor.

Akıncı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren her cuma saat 20:00'de seyircisi ile bir araya gelmeye devam edecek.

AKINCI'NIN OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız

Büşra Develi

Yıldıray Şahinler

Tolga Tekin

Atakan Hoşgören

Erkan Bektaş

Sermet Yeşil

Didem İnselel

Müge Boz

Ercü Turan

Berrak Kuş

Berrin Arısoy

Serhan Onat

Yılmaz Bayraktar

Deren Talu

Kubilay Yılmaz

Zeynep Melisa Alpergün

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