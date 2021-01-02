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Haberler Yaşam 2021’i sessiz sedasız karşıladık

2021’i sessiz sedasız karşıladık

'in kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada pandemiye dönüşen korona virüs salgını, yılbaşı kutlamalarını da etkiledi. ve İzmir’de geçtiğimiz yıllarda büyük bir coşkuya ev sahipliği yapan meydan ve caddeler, bu yıl sessizliğe gömüldü.

2021’i sessiz sedasız karşıladık

2.1.2021

Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle, İzmir'in ve Ege'nin sokakları ve meydanları tıpkı diğer şehirlerde olduğu gibi bomboştu.

Kuşadası'nda yerli ve yabancı turistlerin doldurduğu meydan bu yıl sessiz kaldı

ALIŞILMADIK MANZARA
Tüm dünya ülkelerinde ve şehirlerinde olduğu gibi İzmir'in de tarihinde ilk kez yeni yıl coşkusu ve kalabalığı, pandemi sebebiyle yaşanamadı. Her yıl 31 Aralık gecesi görmeye alışık olduğumuz yoğun insan manzaraları ve birbirinden renkli kutlamalar, bu kez buruk bir şekilde evlerde yapıldı. En önemli günlerde İzmir'in buluşma noktaları olan Konak Meydanı, Alsancak Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka Çarşısı, hiç alışık olmadığı görüntülere ev sahipliği yaptı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin karada ve denizde nöbet tuttuğu yılbaşı gecesinde, sokaklarda insanların yerini kedi ve köpekler aldı. Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta da yeni yıla sakin girildi. Farklı noktalarda konuşlanan güvenlik güçleri, denetimlerini sürdürdü.

Ercan AKGÜN

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