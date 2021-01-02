Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış, ardından da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.
Şen'in herhangi bir kronik rahatsızlığının olmaması tedavi sürecini hızlandırmıştı.
KORONA SONRASI İLK FOTOĞRAF
Virüsü yenen Şen'in, taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.
Yılbaşı gecesi objektif karşısına geçen 79 yaşındaki usta sanatçının sakallarını uzatması dikkat çekti.
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den ilk fotoğraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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