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Haberler Yaşam Koronavirüsü yenen Şener Şen'den ilk fotoğraf

Koronavirüsü yenen 'den ilk fotoğraf

İki ay önce koronavirüsü yenen usta oyuncu ’in, hastalığı atlattıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Yılbaşı gecesi objektif karşısına geçen 79 yaşındaki usta sanatçının sakallarını uzatması dikkat çekti.

Koronavirüsü yenen Şener Şen'den ilk fotoğraf

02.01.2021, 17:16

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış, ardından da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Şen'in herhangi bir kronik rahatsızlığının olmaması tedavi sürecini hızlandırmıştı.

KORONA SONRASI İLK FOTOĞRAF

Virüsü yenen Şen'in, taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Yılbaşı gecesi objektif karşısına geçen 79 yaşındaki usta sanatçının sakallarını uzatması dikkat çekti.

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