Mayın eşeği Hafter’i yeniden tarlaya sürdüler

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Eşeklerin taşımacılıktan farklı olarak fazla bilinmeyen bir görevi daha vardır ki oda mayınlı bölgelerde kaçakçılar tarafından mayınların yerinin tespit edilmesinde kobay olarak kullanılmasıdır. Kaçakçılar mayınlı bir araziyi geçmek istediklerinde, bir mayına basıp parçalanmaktan korunmak için seçilmiş eşekleri kullanırlardı. Bu iş için seçilen eşekler geçilmek istenen mayınlı araziye öncü gönderilir ve eşek yürüdükçe bastığı yerler işaretlenerek

kaçakçılık hattında güvenli bir patika açılırdı. Eğer eşek mayın-lı araziyi sağ salim geçer-se kaçakçı da onun peşin-den o arazi-yi geçer, eğer eşek mayına basarsa arka-sından başka bir eşek daha gönderilirdi. Böylece kaçakçılık hattında güvenli bir yol açılmış olurdu. Bu yönteme "mayın eşeği yöntemi" kullanılan eşeğe de "mayın eşeği" denilmektedir.



SİYASETTE DE KULLANILIYOR

Bu metot sadece kaçakçılık ve askeri alanda değil aynı zamanda siyasette, iş dünyasında da var olan riskleri kontrol etmek ya da bertaraf etmek amacıyla kullanılıyor. Emperyalist terör devletleri, derin örgütler ve çeteler herhangi bir bölgede ya da bir ülkede kargaşa çıkarmak istediklerinde bu işlere yatkın insanları yani mayın eşekleri benzerlerini maşa olarak önden gönderirler. Bunlar herhangi bir zayiat vermeden ve de yakalanmadan kendilerinden istenen işi yaparsa peşinden de kendileri gidip hazıra konar. Eğer bu maşaların başına bir şey gelirse arkadan başka bir maşa ya da mayın eşeği daha gönderilir böylece amaca ulaşana kadar bu işlem devam eder.



PLANLARA MAŞA OLUYORLAR

Büyük Ortadoğu'da oynanan oyunda da bu tür mayın eşekleri kullanılıyor. Emperyalist güçler mayınlara önce bu işe uygun HAFTER, DEAŞ, PKK, PYD, YPG gibi mayın eşeklerini gönderiyorlar. Daha sonrada KİRLİ PLANLARINI uygulamak için bölgeye girerek masum insanların kanını emmekte, ülke yönetimlerini ele geçirmekte, yeni parselasyonlar yapmaktan utanmıyorlar. Dünya değişti. Yok öyle mama ABD ve Avrupa... Belli ki Irak'ta, Suriye'de, Azerbaycan'da Türkiye'den yedikleri tokatlar yetmemiş, Libya'da yeniden mayın eşeği Hafter'i tarlaya sürdüler. Ne oldu? Anında, Başkan Erdoğan ve Türk Ordusu gardını aldı. TBMM'de Türk Ordusu'nun Libya'da görev yapmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Ne yazık ki, milli ve yerli pozisyondan uzak Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, Meral Akşener'in İYİ Partisi ve ABD'nin mayın eşeği terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP milli duruşa karşı çıktı. CHP-İYİ Parti-HDP karşı çıksa da, aziz milletin hislerine ter-cüman olan Erdoğan ve Türk Ordu-su harekete geçti. Mayın eşeği Hafter yeniden Lib-ya'da arka-da ABD ve Fransa tarafından tarlaya sürülür-ken, Milli Savunma Bakanı Hulu-si Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuv-vet Komutanları Libya'ya gitti. Akar, Libya Yüksek Devlet Konse-yi Başkanı Halid El Mışri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçiş-leri Bakanı Fethi Başağa ile görüş-tü, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret ederek Meh-metçik ile bir araya geldi.



MACRON'UN SON ÇIRPINIŞLARI

Libya'da barışın tesisi için görev yapan Türk askerlerinin varlığından rahatsız olan Macron'un tarlaya sürdüğü Hafter, Türkiye'ye karşı tehditte bulundu. Belli ki Hafter Türkiye ve Libya meşru yönetimi Serrac ile Libya ordusu tarafından yediği dayağı unutmuş. Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesine izin veren tezkerenin 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılmasına Macron ve bileşenleri çıldırmış durumda. Dikkat ediniz. Türk ordusunun Libya'da görev yapmasına sadece karşı çıkan CHP, İYİ PARTİ, HDP değil, Macron ve mayın eşeği Hafter de bozulmuş. Perde arkasında ABD, sinsi planları uygulayan Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'i tarlaya sürerken, Libya'da üsler kurmakta olan Rusya'nın da gizli çalışmaları takip ediliyor. Evet. Macron giderayak son çırpınışlar içinde. Fransa'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanmak üzere, son bir defa Libya'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile mayın eşekleri aracılığıyla savaşma sevdasında.



KÜRESEL OYUNLARI İYİ OKUYAN TÜRKİYE

BUGÜN, kirli tezgahlarla ABD ve Avrupa'nın Anadolu'da kuşatmaya çalıştığı Türk Milleti yok karşınızda. Küresel oyunları iyi okuyan, ordusu ve milletiyle kaynaşmış lider Recep Tayyip Erdoğan ve yeni Türkiye var. Yeni bir yıl başladı. 2021, Büyük Türkiye gemisinin Müslüman ve Türk devletleri coğrafyasındaki denizlerde daha etkili olacaktır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başkan Erdoğan'dan esaslı bir tokat yemişti belli ki uslanmamış. BİR TOKAT DAHA YEMEĞE

HAZIR OLSUN. İnşallah, Macron'un mayın eşeği Hafter ve AMERİKA'NIN MAYIN EŞEĞİ

PKK-PYD'si kazdıkları çukurlarda boğulacaktır.



MACRON HATTI

Fransa'nın Hafter'e desteği her gün daha geniş platformlarda gün yüzüne çıkıyor. İstikrarsızlıkla boğuşan Libya'da darbeyle başa geçmeye çalışan Hafter, Fransa'nın desteğini alıyor. Afrika'nın en büyük petrol rezervlerinden birini barındıran ülke, iç savaşa sürüklendi. 2014'te darbe girişiminde bulunan ve başarısız olan, Kaddafi döneminin tanınmış yüzlerinden Hafter ise geçen yıl nisan ayında yeniden ortaya çıktı. Hafter, meşru hükümeti devirmeye çalışırken Fransa'nın desteğini alıyor.

13 FRANSIZ YAKALANMIŞTI

Nisan'daki darbe girişiminin ardından, Hafter birliklerine askeri danışmanlık yaptığı öne sürülen diplomatik pasaportlu 13 Fransız vatandaşı, Tunus sınırında yakalanmıştı. Halter güçlerinin cephaneliğinde Fransız ordusuna ait füzeler de bulunuyor. Fransa'nın Mısır'a verdiği askeri malzemeleri Halter kullanıyor. Fransa, Suriye'de de katil Esad'ın arkasında. Hafter'in yardımcısı önceki günlerde Suriye'ye gitti, Esad'la Türkiye'ye karşı işbirliğini görüştü. Fransa'nın Kuzey Afrika'daki en temel önceliği, Libya'nın kontrolünü ele almak. Petrol ve diğer madenlere çökmek. İkinci emeli, Afrika içlerine yönelik sömürü düzenini kontrol etmek. Bunlara paralel, Doğu Akdeniz petrol ve gazına çökme planları da yapıyor. Ancak Türkiye'nin meşru Libya hükümeti ile yaptığı deniz an-laşması tezgahları bozuyor. Bu ne-denle, Rumları da mayın eşeği gibi kullanmak üzere Doğu Akdeniz'de donanmasını, Gaulle uçak gemisini Limasol'a gönderdi. Türkiye'ye karşı hem Libya'da, hem de Kıbrıs Rum Kesimi'nde deniz üssü kurarak, rezil planları devreye sokmaya çalışıyor. Türkiye düşmanı Esad'ın arkasında, Hafter'in arkasında. Rumların arkasında duruyor. Mayın eşekleriyle Türkiye ile mücadele edeceğini düşünüyor. Beyni küçük olduğundan dümenleri şaşıyor. Şimdi sormak lazım? Fransa'nın Suriye'de ne işi var? Libya'da ne işi var? Kıbrıs Rum Kesimi'nde ne işi var? Bu sorulara, Türkiye içindeki Fransa'ya beynini kiralamış olanlar-dan da cevap bekliyoruz...



AMERİKA DA PKK'YI KULLANIYOR

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda hem kendi ulusal güvenliğini hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör unsurlarına karşı harekete geçmesi, nihayetinde ABD'nin bu bölgeden güneye doğru çekilmesini beraberinde getirirdi. ABD Başkanı Trump'ın, "Suriye'de petrolü koruyacağız" demesi ve Deyrizor'dan Haseke'nin Rumeylan bölgesine kadar uzanan hatta ABD askerlerinin devriye faaliyetine başlayarak, PKK UYDU DEVLETÇİĞİ YAPMA PLANI dikkatle takip edilmesi gereken hayati bir konu. Başkan Erdoğan, Türk devlet aklının çok başarılı şekilde uyguladığı Barış Pınarı Harekatı öncesinde, mevcut askeri kontrol alanlarına göre, SDG/YPG halihazırda Suriye'nin yüzde 30'unu oluşturan yaklaşık 50 bin kilometrekarelik bir alanı kontrol etmekteydi. Bu alanlar arasında, verimli tarım arazileri de dahil olmak üzere oldukça değerli petrol, doğalgaz ve su kaynakları var. Suriye'nin sulanabilir alanlarının yüzde 50'si (Haseke, Rakka, Deyrizor'un bir kısmı), enerji kaynaklarının yüzde 70'i ve su potansiyelinin yüzde 95'i (Tabka barajı ve Dicle nehri) YPG kontrolü altındaki bölgelerde bulunuyordu. DEAŞ ve PKK/YPG terör unsurları ABD'NİN MAYIN EŞEKLERİDİR. DEAŞ ve PKK/ YPG gibi devlet dışı silahlı aktörlerin araçsallaştırıldığı sahada, güç mücadelesinin en belirleyici unsur-larından biri ise doğal kaynakların kontrolü oldu. Savaşın ilk dönem-lerinde Suriyeli muhalifler ve rejim güçleri tarafından kontrol edilen enerji kaynakları önce DEAŞ'ın, ardından PKK/YPG'nin kontrolüne girmeye başladı. 2014'ten itibaren ABD DEAŞ ile mücadele görüntüsü altında PKK'nın Suriye yapılanma-sı olan PYD/YPG ile askeri ortaklık kurarak Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde kontrol alanını geniş-letti; nihayetinde ABD ve (sahada vekil unsur olarak kullandığı) SDG/YPG ülkenin doğal kaynakla-rını kontrol ediyor.



TAMAMI İHRAÇ EDİLİYOR

Sadece Deyrizor'un doğusundaki petrol yatakları, ülkenin sahip olduğu tüm enerji kaynaklarının yüzde 30'undan büyük kısmına tekabül ediyor. Ayrıca YPG kritik doğalgaz sahalarına da sahip. Suriye'nin en büyük doğalgaz tesisi olan Konoko ve Deyrizor'un doğusundaki diğer doğalgaz kaynakları da YPG kontrolünde. YPG unsurları Esad rejiminden (yaklaşık 3 milyar metreküp) daha fazla doğalgaz çıkarma potansiyeline (tahminen 4,5-5 milyar metreküp) sahip. Tıpkı petrol gibi doğalgazın da neredeyse tamamı ihraç ediliyor. Nihayetinde, YPG, ülkenin tüm enerji kaynaklarının dörtte üçüne yakın bir kısmını kontrol ediyor.