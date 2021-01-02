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Nefesler tutuldu! Maraşlı için geri sayım başladı

atv’nin iddialı yapımlarından olan, yapımını Tims&B Productions’ın, yapımcılığını ve ’ın üstlendiği, başrollerini ve ’un paylaştığı “Maraşlı” görkemli oyuncu kadrosu, ezber bozan hikayesiyle 11 Ocak Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor.

Nefesler tutuldu! Maraşlı için geri sayım başladı

02.01.2021, 11:39

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan Maraşlı; kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.

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