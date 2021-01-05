Kovid-19 aşısı için randevu nasıl alınacak?

Sağlık Bakanlığı, uygulanacak olan Covid-19 aşısının, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacağını, aşı olacak vatandaşların ise bu birimlere MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) sistemi üzerinden alacakları randevu ile başvuracaklarına ilişkin 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine yazı gönderdi.





Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca uygulanacak olan Covid-19 aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite (Kamu/Vakıf) hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacaktır. Aşı olacak vatandaşlarımız ise bu birimlere MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) sistemi üzerinden alacakları randevu ile başvuracaklardır. Hali hazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezlerine ve Bakanlığımıza bağlı kamu hastanelerine randevu verilmektedir. Covid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk defa özel ve üniversite (Kamu/Vakıf) hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilmiş olacaktır. Dolayısıyla aşı uygulamasının MHRS sistemi üzerinden randevulu bir şekilde yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine tanımlanacaktır. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda özel ve üniversite hastanelerinin hem MHRS'ye tanımlanması hem de kullanıcıların eğitimi için, irtibata geçilecek ve koordinasyonu sağlayacak hastane MHRS sorumlusu bilgilerinin, özel ve üniversite hastanelerinde görevli TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü) yetkilileri tarafından aktif.saglik.gov.tr adresinde bulunan 'MHRS Sorumlusu Tanımlama' ekranına tanımlanması gerekmektedir."

Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı: Her sene aşı olacak mıyız?