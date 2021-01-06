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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

yeni bölüm canlı izle

’nin sevilen dizisi tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan 'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, 'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu 'a ne ceza verecek? 'u zehirleyen 'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle nasıl bir tuzak kuracak? 'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

06.01.2021, 20:04

Kuruluş Osman 41. yeni bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 41. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 41. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 41. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!

KURULUŞ OSMAN İZLE

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

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