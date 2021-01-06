Liseli Deniz Güner Aydın’ın gururu oldu

AYDIN Didim'de yaşayan Erkan ve Tatyana Güner çiftinin 2 çocuğundan küçüğü 12'nci sınıf öğrencisi Deniz Güner, henüz çok küçükken doktor dedesinin gösterdiği deneylerle kimyaya ilgi duydu. Güner'in kimya tutkusu gittiği İzmir Fen Lisesi'nde daha da arttı. TÜBİTAK'ın Uluslararası Bilim Olimpiyatları için hazırladığı öğrenciler arasına giren genç kimyacı, bunun karşılığını da verdi. Güner 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye'de yapılan olimpiyatlarda bronz ve altın madalya kazandıktan sonra Paris 51'inci Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda bronz, Türkiye'deki 52'nci Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda altın, 54'üncü Mendeleyev Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya aldı.

MIT'E KABUL EDİLDİ

BÜYÜK sevinç yaşayan Deniz Güner, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne (MİT) kabul edildi. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Güner, "Orada öğrendiklerimi Türkiye'nin bilimini tekniğini geliştirmek için kullanmak istiyorum. Kampüse davet ederlerse ağustos ayında gideceğim" dedi.