Son dakika: Biden resmen ABD Başkanı

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla ara verilen Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturumda karar çıktı. ABD'de Kongre, başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti.

ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Joe Biden tescil oylamasında 270 oya ulaştı.

DONALD TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD'nin yeni başkanın Joe Biden olarak onaylanmasının ardından, Donald Trump '20 Ocak'ta görevi sorunsuz bir şekilde devredeceğim, sorunsuz bir geçiş süreci olacak.' ifadelerini kullandı.

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