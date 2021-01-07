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Son dakika: Biden resmen Başkanı

Son dakika haberi... Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla ara verilen olaylı oturumda karar çıktı. Kongre, başkanlık seçimini Demokrat aday 'ın kazandığını resmi olarak tescil etti.

Son dakika: Biden resmen ABD Başkanı

07.01.2021, 12:01 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021, 12:05

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla ara verilen Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturumda karar çıktı. ABD'de Kongre, başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti.

ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Joe Biden tescil oylamasında 270 oya ulaştı.

DONALD TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD'nin yeni başkanın Joe Biden olarak onaylanmasının ardından, Donald Trump '20 Ocak'ta görevi sorunsuz bir şekilde devredeceğim, sorunsuz bir geçiş süreci olacak.' ifadelerini kullandı.

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