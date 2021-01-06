Son dakika: ABD'de seçim kaosu! Trump destekçileri Kongre binasını bastı

ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC'de "Çalmayı Durdur" mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına yürüdü.

TRUMP DESTEKÇİLERİ POLİSLE ÇATIŞTI

Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, "ABD Trump'ı istiyoruz", "Biz kazandık", "Özgürlük" ve "Çalmayı bırakın" sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı. Bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongre binasında çıkan olayların ardından binanın kilit altına alındığı ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tahliye edildiği bildirildi.

WASHİNGTON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington'da Trump taraftarlarının Kongre binasına girmeye çalışması üzerine tüm oturumlara ara verilerek binanın kapıları kilitlendi. Washington D.C. Belediye Başkanı, akşam 18.00'den sabah 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Kongre polisi Temsilciler Meclisi'ndeki vekillere koltuklarının altındaki gaz maskelerini hazır bulundurmalarını istedi.

TRUMP SEÇİMİ KABUL ETMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde karşısında yer alan aday Joe Biden'a yenilmesinin ardından, bugün Washington'da yapılacak Kongre oturumunu takip etmek üzere toplanan yandaşlarına 'seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini' söyledi. Trump, ABD basınını da hedef alarak, "Bugün burada 100 binlerce kişi bizim için toplandı. Ama yalancı basın bunu görmek istemiyor" diye konuştu.

GEORGIA'DA DA SİLAHLI YÜRÜYÜŞ

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde de bir grup Trump taraftarı uzun namlulu silahlarla eyalet binasına doğru yürüyüşe geçti.

Washington'daki gösteride, bazı kişiler silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alınmıştı ancak Georgia'daki yasalara göre kişilerin açıkça silah taşıma hakkı bulunuyor.