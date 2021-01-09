Kıbrıs’taki katliamda Mavi Balina şüphesi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) güne kan donduran bir olayla başladı. Geçitkale'de önceki gün yerel saatle 03.30 sıralarında 52 yaşındaki İbrahim Çobanoğlu ve 48 yaşındaki eşi Bengü Çobanoğlu evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

KENDİ CANINA DA KIYDI

14 yaşındaki çocukları Çınar Çobanoğlu'nun ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi. Yaşanan olayın ardından ailenin 18 yaşındaki üyesi Eralp Çobanoğlu'nun ise karşıdaki evden yardım istediği belirtildi. 14 yaşındaki Çınar'ın, annesi Bengü Çobanoğlu ve babası İbrahim Çobanoğlu'nu uykudayken tabanca ile vurarak öldürdüğü ardından kendi canına kıydığı öne sürüldü. Çınar Çobanoğlu'nun Mavi Balina adlı bilgisayar oyunundan etkilenerek böyle bir cinayet işlediği iddia edildi. Olayla ilgili polis soruşturmasının çok yönlü olarak devam ettiği duyuruldu.





ABI CANINI ZOR KURTARDI

GEÇİTKALE'DE yaşanan korkunç olayın görgü tanığı yaptığı açıklamada, "Sabah 03.00'te kapımızın şiddetli şekilde çalınmasıyla uyandık. Büyük çocuk bize gelerek 'Koşun beni kurtarın Çınar ateş etti. Koşun bakın kendine bir şey yaptı galiba' dedi. 18 yaşındaki çocuğun 'Beni eve saklayın' demesiyle onu evimize aldık. Bu sırada ben koşarak karşı eve geçtim. Biz silah sesi duymadık. Hızla eve girdim. Çocuğu oturur vaziyette kanlar içerisinde buldum. Ambulansı ve polisi aradım. Anne baba hayatını kaybetmişti. Çocuk yere doğru eğilmiş bir şekilde duruyordu" ifadelerini kullandı.