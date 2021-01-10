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yeni bölüm izle

'de bu hafta, hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken 'da konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Hercai yeni bölüm izle

10.01.2021, 19:38

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

HERCAİ 54. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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