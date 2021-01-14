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Haberler Yaşam Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti! Bakan Koca açıkladı

'de toplam aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti! Bakan Koca açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'nın Bilgilendirme platformuna göre, 'de toplam aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti. Sağlık Bakanı , açıkladı.

Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti! Bakan Koca açıkladı

14.01.2021, 13:46 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021, 14:30

Çin'in koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verildi, önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu sonra Bilim Kurulu üyeleri. Bu sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 14.20 itibarıyla 131 bin 583 kişi aşılandı. Rakamlar anlık güncelleniyor.

28 GÜN ARAYLA İKİ DOZ UYGULANACAK

Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacağı, COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.

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