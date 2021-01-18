  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Son dakika: ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı

Son dakika: 2021 sınav takvimi açıklandı

Son dakika haberi... Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu. İşte LGS, KPSS sınav tarihleri...

Son dakika: ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı

18.01.2021, 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021, 17:03

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir" dedi.

Halis Aygün, Twitter hesabından ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimini açıkladı. Aygün, "2021-YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 yılı sınav takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" bilgisini verdi.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.