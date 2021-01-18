Son dakika: ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir" dedi.



Halis Aygün, Twitter hesabından ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimini açıkladı. Aygün, "2021-YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 yılı sınav takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" bilgisini verdi.

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