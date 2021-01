MasterChef Eray Aksungur'dan samimi açıklamalar

Eray Aksungur Bi' Başka YouTube kanalında, hakkında çıkan ölüm haberlerinden sonra sosyal medyada takipçisinin arttığını belirtti. Yarışmadayken dedesini kaybettiğini ve bu haberi geç aldığını dile getiren aşçı, "Haberi yazan arkadaş benim fotoğrafımı kullanarak 'Koronavirüse yenik düştü, ikinci kez yıkıldı' başlığıyla vermiş haberi. Haberi okunsun diye böyle servis etmiş" dedi.



Aksungur yarışmada birinci olan Serhat Doğramacı hakkında da konuştu. Serhat'ın basit bir şekilde şampiyon olduğunu söyleyen aşçı "Biz yanında piyon olarak oynamış olduk" şeklinde konuştu.



Sürekli "Eray Aksungur öldü mü?" haberleri çıkıyor. Nereden çıktı bu?

Birileri demiş öldü, şimdi yazsınlar kral geri döndü :) Hakkımda "öldü" haberleri çıktıktan sonra sosyal medyada takipçi artışı oldu. İnanılmaz derecede takipçi çekiyorum. Ve sürüyle mesaj geliyor "öldün mü?" diye. Öldüysem nasıl cevap verebilirim diyorum :) Haberi yazan arkadaş benim fotoğrafımı kullanarak "Koronavirüse yenik düştü, ikinci kez yıkıldı" başlığıyla vermiş haberi. Aslında koronavirüse yenik düşen ben değilim. Yarışmadayken dedem vefat etti. Yarışmadan elendiğim gün babam arayıp haberi verdi. 18 gün önce vefat etmiş ama benim haberim olmamıştı haliyle. Haberci arkadaş da haberi okunsun diye böyle servis etmiş. Üzücü bir haberdi benim için. Yıkıldım. İçimden bir şeyler yapmak gelmedi.



MasterChef'ten elendikten sonra hayatında neler değişti? Çoğu arkadaşın YouTube kanalı açıp tarifler paylaşmaya başladı. Pandemi dolayısıyla restoranlar, kafeler kapalı. Sen neler yapmayı planlıyorsun? Hedeflerin ne?

Arkadaşlarımın çoğu YouTube kanalı açtı, başarılı da hepsi. Uluslararası mutfaklardan tarifler paylaşıyorlar. Pandemi döneminde de insanlara ilaç gibi geldi bence. Ben YouTube'da yemek kanalı açmayı düşünmüyorum. YouTube'a farklı konseptlerle girmek istiyorum. Talk Show tadında bir yemek programı yapmak istiyorum. İlerleyen dönemlerde başka projelerim de olacak. Televizyon adamı değilim. İki kez yemek yarışmasına katıldım. İkisi de bana çok şey kattı. Programdan ayrıldıktan sonra oluşturduğum bir kitle var. Ve tabii sosyal medyada da şu an reklam yapıyorum ve ekmek yiyorum. Ama takipçilerimden tepki geliyor. Şu an zaten Pandemiden dolayı her yer kapalı ve bizim de bir şekilde para kazanmamız gerekiyor. Yaşamımı idame ettirmem gerekiyor. O yüzden lütfen sosyal medyada bana kızmasın kimse. Sektör olsa ortada, aşçıyım zaten girip çalışırım. Elim bıçak tuttukça da bu mesleği yapmaya devam edeceğim. Mesleğimi yaparken de sosyal medyada olmaya da devam edeceğim.



"DAHA İYİ YEMEK YAPAN KAZANDI"

MasterChef 2020'nin şampiyonu Serhat oldu. Sen finale kalan iki isimle de yakındın. Ama Barbaros daha farklıydı sanki senin için. Barbaros'un kazanmasını ister miydin?

Program daha yeni başladığında Serhat ile büyük bir kavga etmiştik. Aynı evde nasıl geçineceğiz acaba diye endişelerim vardı. Ama 24 saat birlikteyiz, her yerde beraberiz. Zaman geçtikçe aramızdaki buzlar kırıldı. Barbaros ile Serhat ile Sefa ile inanılmaz bir dostluk oluştu aramızda. Bana herkes "Finalde kimi destekliyorsun?" diye sordu. Babama bile "yüzde elli yüzde elli destekliyorum" dedim. "Kim hak ederse, kim daha iyi yemek yaparsa o şampiyon olsun" dedim. Zaten program yemek üzerinden gidiyor. Her şey hakkıyla devam etti ve bitti. Serhat Barbaros'tan daha iyi yemek yaptı ve kazandı. Serhat'ı tebrik ediyorum. Adam "Basit bir şekilde şampiyon olacağım" dedi ve oldu. Biz yanında piyon olarak oynamış olduk. Güzel bir yarışmaydı. Yani ikisiyle de bundan sonra dostluğumuz devam edecek.



MasterChef izleyicisi seni hem çok sevdi hem de bazı tavırlarından dolayı sana kızdı. Tartışmaların odağında çoğu zaman sen vardın. Gelen tepkiler sana ne hissettirdi? Kimi zaman yarışmanın hırsına yenik düşüp mü agresifleştin?

Ben yarışırken yemek çıkmadığı zaman, bana daha önceden biri bilenmişse ya da ben birine bilenmişsem sorunlar yaşadım. Otomatik olarak sinirleniyorum böyle durumlarda. Anlık sinirlenip sonra yaptığımdan pişman oluyorum, özür diliyorum. Arkada konuşuyorum muhatabımla. Ama o ilk sinir beni mahvediyor. Ben her zaman güldüren ve gülen bir insanım. Herkese karşı iyi davranmaya çalıştım. Şakalar yapardım. Özellikle Barbaros, Serhat ve ben bir araya gelince feci üçlü oluyorduk. Ben yine de herkesin beni sevdiğini düşünüyorum.





"Karakterimin dışına çıktım" Kendini hangi noktalarda eleştiriyorsun?

Yarışmada çok büyük yol kat ettiğimi düşünüyorum. Türk mutfağında çalıştığım için porsiyonlarımı bol bol tutuyordum. Ailemizden de böyle öğrendik. Yarışmada da porsiyonumu büyük yapıyordum. Şefler beğenirse yesin, karınlarını doyursun diyordum. Sonra törpüledim bu yönümü. Minimalist tabaklar yapmaya başladım. Ara ara şunu dediğim oluyor: Çok sivri çıkışlarım olmasaydı da insanlara farklı görünmeseydim. Benim bir karakterim var. Ben bu karakterin dışına çıktım sinirlendiğim zamanlarda. Bir de keşke daha önceden uluslararası mutfaklarda çalışsaymışım diyorum. Belki 5. değil de, 3. olurdum ya da şampiyon çıkardım.



MasterChef'teki en'lerine geçelim MasterChef'in en komiği kimdi?

Ben :)



En sinirlisi?

Yine ben :)



En sinsisi?

Berker. Berker'i en başından beri itici buldum. Elenince beni sosyal medyadan takipten çıktığını gördüm. Berker arkadan bir şeyler çeviriyordu.



En yeteneklisi?

Barbaros.



En sevimlisi?

Furkan.

En iyi arkadaşın?

Barbaros, Serhat ve Sefa.

S

omer Şef, Danilo Şef, Mehmet Şef senin için ne ifade ettiğini de merak ediyorum.

Şeflerin üçünün de bende çok ayrı yeri var. Somer şef benim için bir öğretmendir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde arayabileceğim bir adamdır. Çünkü hem hayatla hem yarışmayla hem de yemekle ilgili çok şey öğretti bana. Bir baba edası vardır. Hiçbir zaman sinirlenmeden öğretmeye çalışır.

Danilo şef çok sevecen biridir. Önceden katıldığım yemek programında da beraberdik. Onu çok ayrı bir kefede tutarım. Enerjisi çok yüksektir ve bizim de enerjimizi yükseltiyordu.

Mehmet şefi çok ayrı seviyorum. Babacandır. Mehmet şef benden ne istese yaparım. Çok garip bir bağ var aramızda. Babam gibi seviyorum onu da.



Hayattaki en büyük çılgınlığın nedir?

Hiçbir şey yokken ortada, iş, ev yokken çantamı sırtıma vurup İstanbul'a geldim.



Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük saçmalık neydi?

Mengen Aşçılık Lisesine gitmem. Yatılı bir okuldu. Ailemle çok zıtlaşıyorduk. "Madem öyle ben de yatılı okurum" dedim. Çok iyi bir puanım vardı liseye geçerken ama ben aşçı olmaya karar verdim. Küçüklükten gelen bir aşçılık isteği vardı tabii ama ailemle zıtlaştıktan sonra daha çok ortaya çıktı. Pişman değilim.