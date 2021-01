Buse Korkmaz: Fenomen dünyasında en sinsi bulduğum kişi Danla Bilic

Sosyal medya camiasında yaşananlara yönelik açıklamalarda bulunan Buse Korkmaz, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i sinsi bulduğunu ancak bunu Bilic'in kendisi de belirttiği için söylemekten çekinmediğini ve Danla Bilic'in sevdiği bir fenomen olduğunu da vurguladı.



Buse Korkmaz, başlarda takipçi sayısı 3 milyona ulaştığı zaman kutlama amaçlı bir şarkı yapmayı planladığını fakat sonrasında "Daha iyisini yapabilirim" diye düşünerek bu uğurda çalışmaya başladığını ifade etti.



İşte sosyal medya fenomeni Buse Korkmaz röportajının tüm detayları...



Yeni şarkı çıkartıyorsun spoiler da verdin instagramda neler söylemek istersin?



Öncelikle yanlış bir şey söylersem özür dilerim şimdiden çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Evet şarkı çıkartmak istiyordum 3 milyon olduğum zaman kutlamak için ama baktım daha iyisini yapabilirim diye düşündüğüm için çok güzel çalışmalar ile birlikte yeni şarkı çıkaracağız. Umarım güzel şeyler olacak spoiler verdim evet.





Ufak mırıldanabilir misin yoksa daha oralara giremiyor muyuz?

Henüz giremiyoruz.



Tamam çok zorlamıyorum o zaman.



"CELLAT İLE ARAMIZDA KIRGINLIK VARDI"

Arkadaşınız Cellat trafik kazası geçirdi. Durumu nasıl? Konuştunuz mu? İletişiminiz var mı?



Aslında bunun için özel olarak aramadım çünkü iyi olduğuna dair story atmıştı ve arabayı da yaptırdılar. Sabah onun ev arkadaşı Yusuf geldi onunla konuştuk şu an hiçbir sıkıntı yok.



Sizin birebir iletişiminiz nasıl iyi mi?



İyi iyi bir sıkıntı yok.



Geçenlerde Celattın da bulunduğu bir ortamda sana doğum günü partisi düzenlendi ve sosyal medyada ilgi odağı oldu. Aranıza bir kara kedi girdiği söyleniyordu, böyle muhabbetler dönüyordu. Bunu bize anlatır mısın bu konuyu biraz?



Evet şunu bir anlatayım ben! Öyle bir algı var ama bence dostluk ve arkadaşlık kavramları çok yanlış biliniyor. Arkadaşlık denilen şey; tamam ben ona kırıldım artık hayatımda bu kişi olmayacak gibi bir durum değil. Arada sırada her dostluk ve arkadaşlıkta kırgınlıklar ve iletişimsizlikler olabiliyor. Ben sadece ona karşı olan kırgınlığımı belirttim, o da aradı her şey konuşuldu ve halloldu. Kırgınlık ve kara kedi olayı bence farklı şeyler. Aramızda sadece küçük bir kırgınlık vardı.



Aramızda kara kediler yoktu diyorsun yani o zaman.



Yoktu sadece kırgınlıktı.



"TİKTOK'TA DÖNEN DOLAPLARI ÖĞRENECEKSİNİZ!"

Buse, "Çok yakında bütün TikTok'un beklediği bir olay olacak" diye bir açıklaman var. Bununla ilgili neler söylemek istersin?



Öyle bir açıklama yapmadım! Sadece yayın yaparken şunu söylediğimi hatırlıyorum; şarkımın klibinde birkaç ayrıntı bırakacağım ve eğer o ayrıntıları yakalayabilirseniz TikTok'ta dönen dolapları öğrenebileceksiniz demiştim.



"TUĞBA BARONES KİMSENİN YAPMADIĞINI YAPIYOR"

TikTok'ta arkadaşın olarak görmediğin ama yaptıklara işe saygı duyduğun insanlar var mı?

Evet var. Tuğba Barones var. Asla tanışmıyoruz bu arada ama takip ediyorum ve bence gerçekten kimsenin yapamadığını yapıyor. Değişik makyajlar yapıyor ve çok beğeniyorum, severek izliyorum.



Sen ne tarz içerikleri takip ediyorsun? Neler ilgini daha çok çekiyor?



Genelde değişik makyajları yapmaya çalışıyorum çok fazla beceremesem de. Onun dışında kombin videoları dikkatimi çekiyor. Bir de eğlenceli challenge videoları.





"CEMRE SOLMAZ'I BEĞENİYORUM EMEK VERİYOR"

Cemre Solmaz'ın içeriklerini beğeniyor musun?



Cemre son 2 aydır içerik üretmeye başladı zaten. Aslında ben de içerik üretmiyordum, hep dublaj çekiyordum o da hep dublaj çekiyordu. Bu son 2 aydır değişik kombin videoları çekiyor, ben ve birkaç tiktoker daha bu tarz içerikler üretmeye başladık. Cemre Solmaz da emek veriyor, beğeniyorum.



YouTube'da yeni yeni aktif olmaya başladın. Daha önce neden kullanmıyordun? Belli bir sebebi var mıydı?



Aslında daha önceden de kullanıyordum

Ama çok aktif değildin.



Daha kaliteli kullanmak istiyordum. O yüzden o zamanlar video atarken bile içimden gelmiyordu kullanmak. Şimdi daha güzel videolar için daha kaliteli olmaya çalıştım. Şu an kendimden emin olduğum için geri geldim.



Güzel, bu özgüveni seviyoruz.



"AŞKI BİLMİYORUM!"

Aşka inanan biri misin Buse? Adem ile olan ilişkiniz de bomba gibi düştü gündeme ve her yerde konuşuluyor, neler söylemek istersin bununla ilgili?



Aşkı bilmiyorum!



Hiç tatmadın mı?



Ben bu şekilde düşünmemiştim hiç! Belki aşk seni bir gün bulur ama bizim Adem ile gerçekten iyi bir ikili olduğumuza inanıyorum, çok iyi eğlenebiliyoruz.



Yani arkadaş olabilmek önemli diyorsun.



Biz zaten Adem ile arkadaş olarak başladık. Çok iyi anlaştığımız için de ilişkiye döndü.



"PEŞLERİNDEN ÇOK KOŞTUM"

Senin bu TikTok'ta ki mavi tik olayın nedir? O konuda da çok spekülasyonlar var.



Beni mavi tikim vardı aslında. Benim dönemimde başlayanlar 400 bin takipçi sayısına ulaşınca alıyordu. Ben 1 milyon olduğum zaman almıştım. Bir gün çok sinirli bir yayın yaptım ve yayında TikTok yetkilileri ile ters düşmüş oldum o yüzden tikimi geri aldılar. Sonrasında ben çok özür dileyince 4.3 milyon olduğum zamanda geri verdiler bana mavi tikimi.





Olsun önemli olan geri alabilmiş olman. Bu güzel bir azim, tebrik ederim!

Çok koştum peşlerinden!



Sosyal medyada kavuşmuş olduğun ün ailen tarafından nasıl karşılanıyor?



Ailem yaptığım işe asla karşı değil. Anne ve babamın her zaman sonuna kadar arkamda duracaklarına inanıyorum zaten dile de getiriyorlar bunu hep. Sadece sosyal medyanın ne olduğunu pek bilmiyorlar. O yüzden sadece ben paylaşım yapıyorum, beni sevenler de beğeniyorlar diye görüyorlar bu işleri.



"AİLEM SOSYAL MEDYADA GÖZÜKMEK İSTEMİYOR"

O halde ailen çok fazla kullanmıyor sosyal medyayı ve sende pek katmak istemiyorsun sanırım onları.



Evet doğru. Zaten annem sosyal medyada asla görünmek istemeyen biri. Bir keresinde gizlice çekmiştim onu! Geçenlerde ben yayındayken annem odaya girmişti ve bu çok yanlış anlaşıldı bunu da buradan açıklamak istiyorum: Annem yanıma geldi ve gözüktüğünü fark etmedi, bende gözüktüğünü görmedim o yüzden de kamerayı kapatmadım. Annem kameraya baktı ve gözüktüğünü fark edince bir anda bağırmaya başladı. Tabi canlı yayında olduğumu bilmiyor, sadece video çekiyorum sesi de gitmiyor zannediyor! Bende anne sus dedim ve bu olay olduğunda herkes Buse annesinden utanıyor demeye başladı. Hal bu ki gösterirsem neler ile karşılaşabileceğimi bildiğim için göstermiyordum. Kısacası annem ve ailem sosyal medyada gözükmek istemiyorlar!



Gözükmek istememelerinin belli bir sebebi var mı? Yoksa sadece istemiyorlar şeklinde mi?



Sebebi var ise ben de bilmiyorum!



"SOSYAL MEDYA LİNÇLERİNİ GEREKSİZ BULUYORUM"

Senin sosyal medyada doğru bulduğun ve olması gerektiğini düşündüğün linçler var mı? Bazı linçler de gerçekten yerinde dediğin mesela?



Şimdi burada açık mı konuşuyoruz?!



Tabi ki. Biz bizeyiz burada!



Linçler genel olarak gereksiz ama bazıları da gerçekten çok yerinde oluyor. Mesela biri ben bunu asla yapmam deyip 3 gün sonra aynısını yaparsa bence bu linç yerinde bir linç olur. Ama diyelim ki biz seninle iki sosyal medya fenomeniyiz, tartıştık, küstük ve sırf bu yüzden beni sevenler seni linçliyor ise bu gereksizdir!



"DIŞ GÖRÜNÜŞÜM İLE ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİM"

İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendirir misin?



Ben bunu yapmam galiba!



İnsanlar seni böyle değerlendirdiği zaman nasıl tepki veriyorsun? Bu tarz yorumlar illa alıyorsundur diye düşünüyorum.



Böyle olsa daha güzel olurmuş gibi bir yorum bence bir eleştiri değil. Ama bu da çok çirkin bir kız denirse eğer bu bir dış görünüş eleştirisi olur ve ben bunlardan hoşlanan bir insan değilim! Ben bir dönem çok kilo almıştım ve dış görünüşüm ile çok eleştirilmiştim. Bu psikolojiyi çok bozan bir şey o yüzden bunu bildiğim için kimseye yapmamaya çalışıyorum.



Genel olarak dış görünüşüne takıntılı mısındır?



Aslında bu bende gerçekten yok! Buraya bile pijamalarım ile makyajsız bir şekilde gayet rahat gelip otururdum!



Rahatım diyorsun yani.



Gerçekten öyle. Ben çok takıntı yapmıyorum bu tarz şeyleri.



"PASTANE AÇMAK HAYALİM"

Şu anda sosyal medyadan bir gelir elde ediyorsun ve bunun senin için bir meslek gibi olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bundan sonraki hayatında da hep bu şekilde mi devam etmek istiyorsun yoksa başka şeyler de yapmayı düşünüyor musun ileri dönemlerde?



Bence sosyal medyanın bir sonu var. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda sonu gelecek! Benim çocukluğumdan beri bir pastane açma hayalim var. Bence hayaller hep hayal olarak kalır, onu gerçekleştirene kadar bir tık üstünde düşünürüm. O yüzden pastane hayalimi çocukluktan beri bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorum. İnşallah ileride bir pastaneci olacağım!



Umarım bu arzuna en yakın zamanda ulaşırsın.



Bu zamana kadar fanlarından hediye aldın mı hiç?



Hayır! Henüz hiç almadım.



Almak istiyor musun? Böyle bir talebin var mı takipçilerinden?



Doğum günüm yakın zamanda gerçekleştiği için bu sıralar çok fazla istek var o yüzden mecburen alacağım gibi duruyor. Herkes hediye kabul ediyor, ben etmiyorum diye çok linç yemeye başladım. Ben sadece bana bir şeylerin satın alınıp verilmesini istemiyorum ve bunu da hep söylüyorum. Bir şeyler bana emek verilip, öyle hazırlanıp verildiği zaman benim için manevi olarak daha değerli oluyor ve o şekilde saklamaktan hoşlanıyorum. Bu tarz hediyeleri tabi ki kabul edebilirim.



O zaman sen de bu şekilde yapmaktan hoşlanıyorsun anladığım kadarı ile.



Ben çok pahalı bir hediye almaktansa 3-4 ayımı bir hediye için vermeyi tercih ederim. Bence zaman daha pahalı.



O kadar vakit harcıyor musun? Hiç hazırladın mı üzerine o kadar vakit harcadığın bir hediye?



Henüz o kadar değerli bir insan ile tanışamadım!



Adem için öyle diyemiyor muyuz o zaman?

Ben Adem'e bu zamana kadar hiç hediye almadım ve vermedim!



Aranızda o tarz iletişimler olmadı mı yani hiç?



Biz zaten daha çok yeni sevgili olduk.



Arkadaşlık zamanınızda da mı olmadı? İnsan arkadaşlarına da hediye alabilir.



O dönemlerde de almadık. Biz galiba pek anlamıyoruz öyle şeylerden!



Umarım ilerleyen zamanlarda birbirinize hediyeler de almaya başlarsınız.



Adem bana çok güzel bir doğum günü partisi hazırlamıştı. O bana güzel bir hediye olabilir. Bir tek bu oldu zaten.





Çok güzel bir hediye. Zaten senin de dediğin gibi illa bir materyal olması gerekmiyor.



En yeni keşfin nedir?



Henüz yok galiba.



"YALNIZ KALMAKTAN ÇOK KORKUYORUM"

En büyük korkun.



Yalnız kalmaktan korkuyorum.



Bu senin için fobi gibi bir şey mi?



Fobi değil ama yanlış anlaşılmaktan ve yalnız kalmaktan çok korkuyorum.Yalnız kalmak daha güzel bir şey aslında ama benim varmak istediğim o değil, bence siz anladınız benim demek istediğimi.



Sen içsel yalnızlıktan korkuyorsun o zaman.



Evet.



Bu zamana kadar ki en kötü date anın?



Hiç olmadı.



Hepsi çok mu iyiydi?



Şöyle; başlarda iyiydi ama sonra oturduğumuz yerde garsona kötü davranmaya başladı ve ben de onu azarlayıp yanından kalktım.



Çok iyi hareket.



"DANLA BİLİC'İ SİNSİ BULUYORUM!"

Fenomen dünyasında en sinsi bulduğun kişi kim?

Danla Bilic! Ama kendisi de bunu söylediği için rahat söylüyorum bu arada Danla Bilic'i çok severim.



"YETİŞTİRME YURDUNDA YAŞADIM"

En Büyük travman.



Çocukken olmuştu, çok önemli değil bence.



Aslında çocukluktan gelen travmalar insan üzerinde daha etkili olabiliyor.



Ben 19 yaşındayım ama daha da küçükken arkadaş ortamlarını görmeye ve tanımaya çalışan biriydim. O zamanlar ben eve şu saatte girdim demek bile havalı geliyordu. Ama en geç girdiğimiz saatte akşam 7 oluyordu. Benimde aile yapım biraz farklıydı ve ben bir süre yetiştirme yurdunda kalmıştım, yaklaşık 9-0 ay kadar ve bu benim için psikolojimi çok bozan bir durum olmuştu. Orada çok arkadaş edinmiştim ve hala görüştüğüm biri var. Orada sadece küçük yaşta evlendirildikleri için devlet tarafından alınan çocuklar varken, ben sadece eve geç geldiğim için yetiştirme yurdunda yaşadım ve bu benim için bir travma oldu diyebilirim.



Keşfet kısmında en çok nelere bakıyorsun?



Benim karşıma genelde bkfc'nin yaptığı editler çıkıyor. Artık edit beğenmekten keşfette eğlenceli bir içerik ile karşılaşamıyorum. Sadece bizimkilerin editlerini izleyip onlarla dalga geçip eğleniyorum o kadar. Bazen arayıp düzgün bir şeyler yapın diyorum, biz böyle anlaşıyoruz.



Güzel bir iletişim şekli.



En kötü huyun nedir?



Hiç altta kalamıyorum! Asla intikamcı bir insan değilim ama benim iyi yaklaştığım biri bana kötü yaklaşırsa ben de ona kötü yaklaşırım.



Karşılığını veririm diyorsun yani kısasa kısas şeklinde.



Evet. Neden iyi niyetimin suistimal edilmesine izin vereyim ki?



Hayattaki en hassas noktan nedir?



Birine iyi niyetli yaklaştığımda salak yerine konuyor olmam.



"ADEM İLE BİRBİRİMİZİ KISKANMIYORUZ"

Adem'i en çok kıskandığın olayı bize anlatır mısın?



Biz Adem ile birbirimizi kıskanmıyoruz! İkimiz de fenomeniz, sosyal medya ile uğraşıyoruz ve girdiğimiz ortamlar hemen hemen aynı. Bu yüzden kıskanmaya vaktimiz de fırsatımız da olmuyor.



En çok eleştiri aldığın yönün nedir çevrenden? Eleştiriliyor musun?



Bana alfa diyorlar! Çünkü ben sözümü esirgemeyen taraf oluyorum hep ve bu eleştiriliyor en çok. Alfa'nın anlamını bilmeyenler çok eleştiriyorlar bu mu Alfa diye.



Bu zamana kadar sosyal medyadan aldığın en saçma ve kötü yorum neydi?



Hatırlamıyorum ama illa ki almışımdır.



Çok dikkat etmiyor musun?



Benim takıntım var bu konuda! Akşama kadar yorumları okurum ama şu an hatırlamıyorum. Sadece annesini göstermek istemiyor yorumu çok saçmaydı.





En çok ne için para harcarsın?



Makyaj malzemesi ve kıyafet için!



En güçlü ve en zayıf yönlerin nelerdir?



Umursamazlık çok güçlü bir yön bence.



Bunu iyi bir şey olarak mı yorumluyorsun?



Bence iyi bir şey.



"HERKESİ KENDİM GİBİ BİLİYORUM"

En zayıf yönün nedir peki?



Herkesi kendim gibi bilmem. Bu yüzden çok darbe alıyorum.



Bir ilişkinin içerisindeyken en berbat özelliğin ne olur?



Adem bana yarın şunu yapalım dediğinide yarın olsun bakarız diyorum. Bu huyumu hiç sevmiyor.



Yok artık bunun da cılkı çıktı dediğin bir şey?



TikTok shipleri! Hani tv'lerde kavuşamayan aşklara bir illet oluyoruz ya artık kavuşsunlar deyip tüm diziyi izlemeye başlıyoruz. TikTok buna benziyor. İçerikleri asla yarıştırmıyorlar sadece ship muhabbeti var ve bundan çok rahatsız oluyorum.



Sence bu nasıl düzelir peki? Düzelir mi?



Algı yapmayı bıraktıkları zaman düzelir.



Yok artık bu kadarı da pes dedirten bir açıklama.



Bir ses kaydı muhabbeti olmuştu. Benim haberim de yoktu Buse ses kaydını almış diye açıklamalar yapmak zorunda kalmıştım ve çıldırmıştım yok artık daha neler diye.



Yok artık sen de mi dediğin, seni hayal kırıklığına uğratan biri.



Çok eskiden bir dostum vardı, artık yok! TikTok'ta 1 milyon olduğum zamanlardandı.



Olay ne üzerineydi peki derin bir konu muydu?



Benimle birlikte yaşıyordu, sonra birden yok oldu gitti!



Sebepsiz yere mi?



Haberim bile yoktu gittiğinden. Neden gittiğini hala bilmiyorum.



Öğrenmeye çalışmadın mı sonrasında? Sorgulamadın mı?



Telefonlarım bile açılmadı aradığımda.



Yok artık bu da olsun dediğin bir şey.



Var ama onu burada söyleyemem. Şaka yaptım yok.



Var gibi sanki.



Yok yok:)

Bugün Bi' Başka da konuğumuz olduğun için teşekkürler.



Ben teşekkür ederim.