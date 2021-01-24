Mehmet Ali Erbil'in hastalığı ne?

Kaçış sendromu hastalığının yeniden nüksetmesi ile birlikte uzun bir tedavi sürecinden geçen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor. Peki kaçış sendromu belirtileri nelerdir? Erbil'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

MEHMET ALİ ERBİL'İN HASTALIĞI NEDİR?

Mehmet Ali Erbil, dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastalığı ile mücadele veriyor. Kaçış sendromu hastalığı ya da bilimsel adıyla "Capillary leak syndrome" kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaçış sendromu hastalığının tanısının koyulduğu bireylerde çoğunlukla yıllar boyunca herhangi bir belirti görülmez ve kişi normal bir şekilde hayatını sürdürür. Nedeni bilinmeyen bir şekilde oluşan ataklar sonucunda hastalığın belirtileri ortaya çıkar. Bu durum hastada ayda bir tekrarlayabileceği gibi bazen bir ataktan sonra bir sonraki atağın ortaya çıkması yıllar sonra gerçekleşebilir. Genellikle tekrarlayan şoklar ile kendini gösteren kaçış sendromunda krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyon benzeri belirtilere rastlanabilir. Bunlar ateş yükselmesi, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrısı gibi belirtilerdir. Bunun haricinde hastalığın aktifleştiği dönemlerde görülen en yaygın belirtiler şunlardır:

Tansiyon düşüklüğü

Kanın yoğunlaşması

Baş dönmesi

Karın ağrısı

Bulantı ve kusma

Vücudun belirli bölgelerinde oluşan şişlikler

Bağırsaklarda ödem oluşumu

Karında asit birikmesi

Şok

Yukarıdaki belirtilere ek olarak kaçış sendromu hastalarında aynı zamanda damar dışına sıvı difüzyonu nedeniyle kalp ve akciğer zarında sıvı birikmesi geliştiğinden kalp ve akciğer yetmezliği görülebilir ve buna bağlı olarak da yaşamı tehdit eden tehlike durumları ortaya çıkabilir.