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görüşmesi ne demek? İstikşafi ne anlama gelir?

Türkiye ile arasında 5 yıl aradan sonra görüşmeler başlıyor. İki heyet arasında görüşmelerin başlayacağı haberinin ardından istikşafinin ne demek olduğu da araştırılıyor. Peki istikşafi ne demek? İstikşafi ne anlama gelir? İşte cevabı...

İstikşafi görüşmesi ne demek? İstikşafi ne anlama gelir?

25.01.2021, 15:39

İstikşafi görüşme ne anlama geliyor? İstikşafi ne demek? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte TDK'ya göre istikşafi kelimesinin anlamı...

İSTİKŞAFİ NE DEMEK?

İstikşafi kelimesi birden fazla anlam taşıyabilmektedir. İstikşafi, Arapça kökenli bir sözcüktür. TDK verilerine göre araştırma anlamına gelmektedir. Bu kelimenin kökeni 1500 yıllarda yer alan bazı kaynaklarda da rastlandığı gibi uzun yıllara dayanmaktadır. İstikşafi, bulgulama, çaba, emekle bulma anlamları da taşımaktadır.

Eski kaynaklarda istikşafi kelimesi için genellikle çıkarsama anlamı görülmekte olsa da güncel dilde yoklama anlamı ile moda olmuştur.

Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.

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