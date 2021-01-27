Kuruluş Osman canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

KURULUŞ OSMAN 43. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.