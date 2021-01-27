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Haberler Yaşam Son dakika: KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

Son dakika: merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı () merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

Son dakika: KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı
İHA

27.01.2021, 11:20 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021, 11:27

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Selçuk, "Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek" dedi.
Kamu kurumları, yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.

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