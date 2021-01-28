BOTAŞ personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

BOTAŞ personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki BOTAŞ personel alım şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? Başvuru için son tarih nedir? İşte detaylar...

BOTAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



BOTAŞ çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Söz konusu alım için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, 25-29 Ocak arası mesai bitimine kadar yapılabilecek.

1-İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.