Ege'yi fırtına vurdu

İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle, kentin birçok cadde ve sokaklarında su birikintileri yaşandı. İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerinde 2 ağaç devrilirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Durumun bildirilmesi üzerine iki ilçe-ye de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda, ağaçlar devrildiği noktalardan kaldırıldı. Öte yandan, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Trafiğe çıkan sürücüler, su birikintileri ve rüzgar eşliğinde yağan sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ekipleri, Karşıyaka ilçesinde rögarlardaki suları tahliye ederek olası bir su taşkınını önlemek için çalışma başlattı.
MUĞLA'DA HORTUM MEYDANA GELDİ
MUĞLA'DA, etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı evleri su bastı, dereler taştı, ağaçlar devrildi, tarım arazileri ise sular altında kaldı. Seydikemer ve Ula ilçelerinde seralar zarar görürken, Menteşe ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen sağanakta tarım arazileri su altında kaldı. Marmaris'te otobüs durakları yıkıldı.
MANİSA'DA 250 AĞAÇ DEVRİLDİ
MANİSA'DA etkili olan fırtına hasara neden oldu. Bir caminin minaresi yıkıldı. Fırtına nedeniyle su baskını yaşanırken, 12 ev ve iş yerinin çatısı uçtu, 250'nin üzerinde ağaç devrildi. Fırtınanın oluşturduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Birçok noktada reklam panoları ve trafik levhaları da sökülerek yere yıkıldı.
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