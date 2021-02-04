YKS başvuru kılavuzu yayınlandı! ÖSYM YKS başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite hayali kuran ve sınavlara hazırlanan binlerce aday merakla YKS başvuru kılavuzunun yayınlanmasını bekliyordu. ÖSYM merakla beklenen YKS başvuru kılavuzunu yayınladı. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

Milyonların heyecanla beklediği 2021 YKS başvuru kılavuzu erişime açıldı. Bu konuda ÖSYM tarafından son dakika açıklaması geldi. 2021 YKS başvuru kılavuzunda tüm bilgiler paylaşıldı.

YKS 2021 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN AÇIKLADI!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi'nin 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.