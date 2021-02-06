Ege’ye hücum var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Pandemi ile hayatımızın baştan aşağı değişmesi, 2020 yılı nüfus istatistiklerinde kendini gösterdi. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Ancak bu kez belki de 20 yıl sonra bir ilk yaşandı ve İstanbul'un nüfusu resmi verilere göre 56 bin kişi azaldı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. İzmir'in ise arttı. Pandemi ve depremler sonrası İstanbul dışından da bir çok kentten pek çok il merkezinde yaşayan insanlar Ege Bölgesi'ne ve İzmir'e akın etti. Ama asıl artışlar doğal güzelliği tartışılmaz sahil kentlerine oldu.

DOĞAL GÜZELLİĞİ OLANLAR

İlçe merkezleri kalabalıklaştı ve altyapıları, yolları, suyu, kanalizasyon sistemi hatta elektrik altyapısı şimdiden tartışma konusu oldu. Bazı belediye başkanlarının 'Gelmeyin' diye açıklama bile yaptığı dönemlerde deprem ile birlikte korona virüsün hızlandırdığı bu büyük göç belki de ilerleyen yıllarda en çok konuşulan problemlerden biri olacak. Korona virüs salgını ile birlikte sokaktan çok evde kaldığımız 2020'de en çok nüfus artışı gösteren 20 ilçe içinde İzmir, Balıkesir ve Muğla'dan ilçeler olması dikkat çekti.



İLGİNÇ İSTATİSTİKLER ÇIKTI

NÜFUS artış hızının şampiyon ilçesi Erzurum'un şelalesi ile meşhur şirin kasabası Tortum oldu. İlçede nüfus artış hızı yüzde 177 olmuş nüfus 21 bin 661'e çıkmış. Listede ikinci sırada Ordu'nun doğusunda kurulmuş olan Kabadüz ilçesi var. İlçede nüfus artış hızı yüzde 118 olmuş ve 8 bin 275'e çıkmış. Üçüncü sırada da yüzde 86 artışla Kemah geliyor. İzmir'in meşhur 'sakin ilçesi' Seferihisar da 48 bin 320 kişilik nüfusa ulaşmış ve nüfus artış hızı yüzde 81'e çıkmış. Ege'nin incilerinden Datça 23 bin kişi olmuş ve yüzde 56'lık artış kaydetmiş.



İZMİR'DE Karaburun 11 bin kişiye çıkmış ve yüzde 51'lik nüfus artışı yaşamış. İzmir-Torbalı'da yüzde 44, Aydın Didim'de yüzde 42, İzmir Çeşme'de ise yüzde 38'lik bir artış yaşanmış. Oran olarak bakıldığında Balıkesir Gömeç de yüzde 70'in üzerindeki artışla listeye girmeyi başarmış.