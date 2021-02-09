Atv Ocak ayında dijitalin de birincisi!

Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçümlerini yapan Gemius raporlarına göre, atv'nin internet sitesi geçtiğimiz Ocak ayında da rakiplerini geride bırakarak en fazla ziyaret edilen TV kanalı sitesi oldu.

Ocak 2021'de atv.com.tr; "Real User" ve "Page Views", kategorilerinde tüm rakiplerinin önünde, en çok tercih edilen televizyon internet sitesi olarak tescil edildi.

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