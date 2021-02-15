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Haberler Yaşam Survivor'da eleme adayı kim oldu?

'da eleme adayı kim oldu?

Heyecanla takip edilen 'da dün akşam eleme adayı yapılan oylama ile belli oldu. Dokunulmazlık oyununun kaybeden olurken gecenin kazananı oldu. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da eleme adayı kim oldu?

15.02.2021, 09:32

Acun Ilıcalı'nın ilgi ile takip edilen yarışması Survivor'da kıran kırana mücadele devam ediyor. Yarışmada dün akşam düzenlenen konsey ile birlikte eleme adayı da belli oldu.Oyunu kaybeden takımdan ada konseyinde 1 yarışmacı haftanın 2. eleme adayı olarak seçildi. Peki Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kazandığı gecede ünlüler takımı eleme oylamasına gitti.

Ünlüler takımında oylama ile 4 Hayrettin, 4 Çağrı ve 2 Sergen oy aldı. En çok ismi yazılan isim gecenin sonunda Çağrı oldu. Eleme adayı olan Çağrı arkadaşlarına teşekkür etti.

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