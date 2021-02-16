Taksilerde unutulan eşyalar ‘pes’ dedirtiyor

BAŞARI ORANI ARTTI

Öte yandan bu eşyaları sahiplerine ulaştırmak amacıyla İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Haber Merkezinde titiz bir çalışma yürütülüyor. Gelen başvurular ve şoförlerin bildirimleri sayesinde kayıp eşyalar değerlendiriliyor, hangi eşyanın kime ait olduğu belirlenip hızlıca sahibine teslim ediliyor. Hizmete sundukları EnTaksi İzmir uygulaması sayesinde başarı oranının büyük ölçüde arttığını açıklayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Unutulan ne varsa hangi araçta olduğunu belirleyebiliyoruz. Dijital taksicilik sistemine geçtikten sonra daha da iyi duruma geldik" dedi.