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Taksilerde unutulan eşyalar ‘pes’ dedirtiyor

'de hizmet veren 2 bin 823 takside, her yıl binin üzerinde eşya unutuluyor. Takside köpeğini bırakıp gidenler bile olurken, listenin ilk üç sırasında cep telefonu, çanta ve bebek arabası yer alıyor.

Taksilerde unutulan eşyalar ‘pes’ dedirtiyor

16.2.2021

BAŞARI ORANI ARTTI
Öte yandan bu eşyaları sahiplerine ulaştırmak amacıyla İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Haber Merkezinde titiz bir çalışma yürütülüyor. Gelen başvurular ve şoförlerin bildirimleri sayesinde kayıp eşyalar değerlendiriliyor, hangi eşyanın kime ait olduğu belirlenip hızlıca sahibine teslim ediliyor. Hizmete sundukları EnTaksi İzmir uygulaması sayesinde başarı oranının büyük ölçüde arttığını açıklayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Unutulan ne varsa hangi araçta olduğunu belirleyebiliyoruz. Dijital taksicilik sistemine geçtikten sonra daha da iyi duruma geldik" dedi.

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