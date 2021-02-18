Ahu Yağtu, Kardeşlerim dizisi ile ekrana dönüyor

Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Suzan karakteri ile yolunun kesişmesini ise güzel oyuncu şöyle anlatıyor; "Esasında Suzan karakteriyle Eylül'de tanıştık. Aralık sonu gibi çekimlere başladık. İnanın sete çıkmak için 3 ay bekledim. Bu bekleyiş heyecanımı fazlasıyla tırmandırdı. İlk andan beri beni yakalayan bir karakter oldu; o zamandan beri de bu karakterin doğması için sabırsızlanıyordum. Bakalım izleyici Suzan'la buluşunca neler hissedecek?"

Karakterinin sürprizlerle dolu olduğunun altını çizen Yağtu, Suzan hakkında merak edilenleri de paylaştı; "Suzan, çok güçlü bir kadın değil, sürprizli bir karakter…

Başarılı oyuncu, Suzan'ın görünenin ardında pek çok duyguyu içinde yaşaması, kimselere bir şey yansıtmadan ayakta durmaya çalışması ve sürprizli biri olması karakteri kabul etmesinde etkili olduğunu, hikâyede ise izleyiciyi nelerin beklediğini şöyle özetliyor;

"Hikâyemizin dramatik yapısı ve çatışmaları çok yüksek. Tüm izleyicinin kendinden bir şeyler bulacağı, insan olmanın, iyi ya da kotu olmanın, hayattaki dengesizliklerin haksızlıkların, çaba ve sevginin gücünün işlendiği bir hikâyemiz var."

Kardeşlerim, ilk bölümüyle 20 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!