Çeşme’de hortum kurbanı lüks yat 8 saatte çıkarıldı

7 milyon lira olan yatı sağlam şekilde çıkarmayı amaçlayan kurtarma ekibi, karaya vinç yanaşamayınca, Bandırma'dan getirilen vinç teknesiyle çalışma yaptı. OPERASYON kapsamında ilk olarak 3 sanayi dalgıcı, sıcaklığı 10 derece olan suya dalarak batan teknenin etrafını taradı. Yatın vince bağlı özel halatlarla bir miktar kaldırılmasının ardından dalgıç pompalarla su tahliyesi yapıldı. İçindeki su boşaltılan yat, su üstüne çıkmaya başladı. Yakıt sızıntısı riskine karşı önlem alınan çalışmada yüzeye çıkarılan yat, vinç teknesine bağlanarak Alaçatı Port Marina'ya getirildi.