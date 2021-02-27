Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hava durumu bugün nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Günün ilk ışıklarıyla birlikte başta çalışanlar olmak üzere bugün dışarıda işi olanlar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki merak edilen sorular Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Şubat hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından cevabını buldu. İşte 27 Şubat hava durumu raporunun detayları...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU 27 ŞUBAT

YAĞIŞ YOK SICAK HAVA VAR!

Günlük hava durumu tahminleri, Meteoroloji'den gelen açıklama ile belli oldu. Yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hedisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 9°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 4°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 2°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI -3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR -1°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 0°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU -5°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 5°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ved yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -9°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -8°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 2°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık