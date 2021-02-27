Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hava durumu bugün nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Günün ilk ışıklarıyla birlikte başta çalışanlar olmak üzere bugün dışarıda işi olanlar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki merak edilen sorular Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Şubat hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından cevabını buldu. İşte 27 Şubat hava durumu raporunun detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA DURUMU 27 ŞUBAT
YAĞIŞ YOK SICAK HAVA VAR!
Günlük hava durumu tahminleri, Meteoroloji'den gelen açıklama ile belli oldu. Yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hedisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 9°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI -3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR -1°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 0°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU -5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 5°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ved yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -9°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -8°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -7°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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