Ünlü TikToker Mehmet Javeed itiraf etti: Beni dövdüler!

Mehmet Javeed, Bi' Başka'da diğer TikTok fenomenleri tarafından dövüldüğünü anlattı. Eskiden AVM'de takipçi buluşmaları düzenlediklerini söyleyen Javeed "Diğer fenomenler kız arkadaşımın yanında bana laf attı. Ben de cevap verdim. Kalabalık bir şekilde beni dövmüşlerdi. Sonra özür dilediler ben de affettim" dedi.

JAVEED'İN ANLAMI NEDİR MEHMET?

Kabile reisi demek.

SOSYAL MEDYADA İÇERİK ÜRETMEYE NASIL BAŞLADIN? TİKTOK MACERAN NASIL BAŞLADI? YOUTUBE NASIL GİDİYOR?

Önce Scorp kullanmaya başladım. Orada istediğim etkiyi alamadım. Ardından musical.ly kullandım. O zamanlar içerik üretme gibi bir derdim yoktu. Son 9 aydır kendi özgün içeriklerimizi üretmeye başladık. TikTok'ta da istediğim hedefe ulaştım. TikTok'tan çıktım. Hedefim YouTuber olmak. 1 yıldır YouTube'dayım.

HEDEFLERİN NE PEKİ? NELER YAPMAK İSTİYORSUN?

TikTok'taki hedefime ulaştım. Şimdi YouTube'da kendime hedefler koydum. Sonra da sinemaya yönelebilirim.

"TİKTOK'TA ŞARKI YAPMAYAN KALMADI"

ŞARKI ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUN?

TikTok'ta şarkı yapmayan kalmadı. Ben de yapacağım inşallah.

DİĞER SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN ŞARKILARINI BAŞARILI BULUYOR MUSUN?

Evet buluyorum. Kürşat Juan Alayına, Cemre Solmaz Bir Dilek, Eda Sakız Son Kere Dinle gibi örnekler verebilirim.

BU KADAR GENÇ YAŞTA SOSYAL MEDYA SAYESİNDE GELEN TANINIRLIK VE FENOMENLİKLE BİRLİKTE BİRÇOK ŞEYE ULAŞIYOR OLABİLMEK NASIL BİR DUYGU? PSİKOLOJİK BASKI YARATIYOR MU? SENİ KORKUTUYOR MU?

Evet, var. Bir story paylaşırken bir post atarken çok dikkat ediyorum.

SENCE TİKTOK TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ KİM?

Cellat36.

ARKADAŞIN OLDUĞU İÇİN Mİ CELLAT CEVABINI VERDİN YOKSA İÇERİKLERİNİ GERÇEKTEN KALİTELİ BULUYOR MUSUN?

Bizim yaşadığımız evler yan yana. O yüzden her gece beraberiz. Sabah çekeceğimiz içerikleri geceden planlayıp ertesi güne hazırlıyoruz. Cellat'ın içerikleri bir tık daha önde oluyor. Onun yaptığını daha önce kimse yapmamıştı. Değişimli videolar çekiyor. İster istemez viral oluyor videolar. Hepimiz birbirimize fikir veriyoruz. Kıskançlık olmuyor.

"DELİ Mİ NE? YOUTUBE'UN HAKKINI VERİYOR"

TAKİP ETTİĞİN, İÇERİKLERİNİ BEĞENDİĞİN FENOMENLER KİM?

YouTube'ta en çok takip ettiğim kişi Deli mi Ne. YouTube'un hakkını veriyor gerçekten. Orkun Işıtmak da öyle. TikTok'ta da kendi arkadaş grubum dışında Ceren'i, Cemre'yi ve Kürşat'ı takip ediyorum.

KÜRŞAT'IN ÇIKAN ŞARKISINDAN SONRA BİR GERİLİM OLMUŞ ARANIZDA SANIRIM?

Şarkısı çıkmadan önce bana sallayacağını söylemişti zaten. Ama bu şekilde sallayacağını bilmiyordum. Canın sağ olsun Kürşat.

TİKTOK ALEMİNDE KİMLERLE ARAN BOZUK?

Konuşmadığım insan sayısı çok az. Eda Sakız ve Buse Korkmaz ile konuşmuyorum. Eda ile normalde aynı ekipteydik, çok yakındık. Ekip ayrılınca araya soğukluk girdi. Onu aksatmamaya çalışıyordum ama iş güç derken araya soğukluk girdi. Ben kendi ailemin bile yanına ayda bir gidebiliyorum. Buse ile de bir kavgamız oldu.

"HERKES RAKİBİM"

KİMLERİ RAKİP OLARAK GÖRÜYORSUN?

Aynı platformda aynı içeriği yaptığım herkes benim rakibimdir. Ama en yakın arkadaşım benim rakibimdir. Mesela Yiğitcan ile tanıştığımda onun takipçisi benden yüksekti. "Seni geçeceğim" diyordum, geçtim. Ama bu tatlı rekabetler bizi yükseltiyor.

LİNÇ YER MİSİN? LİNÇ YERSEN NASIL BİR TEPKİ VERİRSİN?

Hep haklı olduğum için linç yedim. En son Eda konusunda linç yedim. Linç yediğimde canlı yayın açıp ağlamam.

BİRKAÇ TİKTOKER İSMİ VERECEĞİM SENİN İÇİN NE İFADE ETTİKLERİNİ SORACAĞIM.

*Eda Sakız: Benim için çok şey ifade ediyor. Abla kardeş, anne oğul, kanka. Her şeyimdi o benim. Ama o yeni ailesinin yanında :)

"BENİ DÖVDÜLER"

*Cemre Solmaz: Cemre ile ilk tanışmam kavgayla oldu. AVM'de kalabalık bir şekilde beni dövmüşlerdi. Sonra özür dilediler ben de affettim.

*Merve Yalçın: Pas

*Ceren Yaldız: Şu an aynı rezidansta yaşıyoruz. Cellat ile birlikteyken daha çok samimi olduk.

*Juanlar: İyi takım. Hepsini severim.

*Ezgizem: Kendisine saygısı yok, başkasına da saygısı olamaz.