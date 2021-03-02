  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Akıncı’nın yeni senaristi: Altuğ Küçük

’nın yeni senaristi: Altuğ Küçük

Atv ekranlarında yayınlanan ilk kahraman hikayesi ’nın güçlü kadrosuna bir isim daha eklendi. Senarist Altuğ Küçük, 13. bölümden itibaren dizinin senaryosuna imzasını atacak.

Akıncı’nın yeni senaristi: Altuğ Küçük

02.03.2021, 15:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021, 15:55

Güçlü oyuncu kadrosuyla her Cuma atv ekranlarında seyirciyle buluşan Akıncı dizisine taze bir kan geliyor. Her detayı incelikle düşünülerek, özenli ve büyük bir çalışmayla hayata geçirilen dizinin yeni senaristi Altuğ Küçük olacak.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisi, senarist Altuğ Küçük'ün imzasını taşıyacak yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de atv'de.

Akıncı, her Cuma saat 20.00'de atv'de!

Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız’a dizi setinde doğum günü sürprizi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akıncı’nın yeni senaristi: Altuğ Küçük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.