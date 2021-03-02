Akıncı’nın yeni senaristi: Altuğ Küçük

Güçlü oyuncu kadrosuyla her Cuma atv ekranlarında seyirciyle buluşan Akıncı dizisine taze bir kan geliyor. Her detayı incelikle düşünülerek, özenli ve büyük bir çalışmayla hayata geçirilen dizinin yeni senaristi Altuğ Küçük olacak.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisi, senarist Altuğ Küçük'ün imzasını taşıyacak yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de atv'de.

Akıncı, her Cuma saat 20.00'de atv'de!

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