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Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Kaç ziyaretçi katılabilecek?

Türkiye bugün risk haritasına göre normalleşmeye geçiyor. Bu kapsamda düğün ve nikahlar için de bazı kısıtlamalar değişti. Peki yeni normalde düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Kaç ziyaretçi katılabilecek? İşte merak edilenler...

Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Kaç ziyaretçi katılabilecek?

02.03.2021, 12:24

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke genelinde düğün ve nikahlara belirli kısıtlamalar getirilmişti. Dün yapılan kabine toplantısı sonrası düğün ve nikahlarla ilgili yeni kararlar da alındı. Peki düğün salonları açılacak mı? Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Nikahlarda kaç kişi olabilecek? İşte merak edilenler...

DÜĞÜN VE NİKAHLAR NASIL OLACAK?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısının 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabileceği bildirilen genelgede, yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerde, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısında 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabileceği kaydedildi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İzmir hangi risk grubunda, yüksek riskli mi?

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