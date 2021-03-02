65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Dün akşam Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleştirildi ve toplantının ardından Erdoğan, yasakların kaldırılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre Türkiye'de yeni normalleşmede başladı. Düşük riskli illerde yasaklar kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yasaklar genişletildi. Peki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı hangi illerde genişletildi? İşte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde, 'Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.' denildi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman



YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

İzmir hangi risk grubunda, yüksek riskli mi?

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