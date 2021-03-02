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Haberler Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Kabine toplantısı sonrası yeni normalleşme bugün başladı. Risk haritasına göre restoran ve kafeler açılırken okullarda da yüz yüze eğitime geçiliyor. Bu kapsamda bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılırken bazı illerde de saatleri genişletildi. Peki hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? İşte detaylar...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

02.03.2021, 13:27

Milyonlarca vatandaş yeni normal ile nelerin değiştiğini hangi yasakların kalktığını araştırıyor. Bakanlık tarafından yayınlanan risk haritasına göre düşük riskli illerde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken bazı illerde de kısıtlamada esnemeye gidildi. Peki hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? İşte hafta sonu yasağının kalktığı iller...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

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