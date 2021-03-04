Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi kadın sporcuları buluşturdu

'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nin 'Sporda Kadın' paneli Milli Jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün, BJK Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ve BJK Kadın Futbol Takım Kaptanı Başak Gündoğdu'nun katılımıyla gerçekleşti. Panelin moderatörlüğünü ise A Spor sunucusu Ceyda Dönmez üstlendi.

SAÇINI UZATANA DA KESENE DE MOBBİNG

Bahar Özgüvenç, erkek arkadaşlarıyla oynayarak başladığı futbol kariyerinde 1996 yılında lisanslı futbolcu olduğunu söyledi. O dönemlerde kadın psikolojisi ve fizyolojisinden anlamayan antrenörlerle çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Özgüvenç, "Ne düşündüğümüzle ilgili empati kuramadıkları için zorluk yaşadık. Konuşma tarzlarından tutun da antremana çıkmadığınızda söylemleri, verdikleri cezalar ile kötü deneyimler yaşadık. Saçını kesene, uzatana, makyaj yapana mobbing yaptılar. Birçok arkadaşım bu yüzden sporu bıraktı. Gün geçtikçe antrenörlerin bakış açısı değişti" dedi.

Toplumdaki 'kadından futbolcu mu olur' algısını yıkmak için hala çalıştığını kaydeden Özgüvenç, Aspor'daki programı ve Beşiktaş Futbol Kulübü'nün desteğiyle yavaş yavaş önyargıların kırıldığını söyledi. Spor hayatında bir çok kez sakatlandığını ifade eden Özgüvenç, o dönemlerde ameliyat paralarınıNkendilerinin karşılamak zorunda kaldıklarını ve kulüplerin de arkalarında durmadığını vurguladı. Özgüvenç, "O sürede oynağım kulüp sakalıkta yanımda olmadı, ama iyileşince teklif etti. Ben de oynamaya devam ettim. Şimdi öcümü o takımı Beşiktaş ile yenerek alacağım" dedi.

'ÇOK ÇALIŞIN HİÇBİR ZORLUKTAN YILMAYIN'

Başak Gündoğdu da erkeklerde teneffüste futbol oynarken 12 yaşında keşfedildiğini belirterek "Ailem çok destek oldu ben çok şanslıyım. Şimdiye göre eskiden çok daha fazla önyargı vardı. Beşiktaş'ın kadın futbol takımı kurmasıyla algıları yıktık. Benim başladığım yıllarda çok yetenekli de olsa aileleri istemediği için birçok arkadaşım gelemedi. Bana da ailem tek bir şart koştu. Eğitim ve sporu bir arada yürütmek zorundaydım. Mühendislik okudum, çok da mutluyum. İleride çocuğum olursa baskı yapmayacağım, ama kesinlikle sporcu olmasını isterim. Bir insan sporcu olursa iş hayatında da çok başarılı oluyor" dedi.

'Futbolcuların bacakları çarpık olur' önyargısının çok yaygın olduğunu söyleyen Gündoğdu, annesinin bu önyargıyı yıkmak için çok fazla mesai harcadığını belirtti. Gündoğdu hem başarılı bir sporcu hem de başarılı bir öğrenci olunabildiğine dikkat çekerek, "Hiçbir zorluktan yılmasınlar, çok çalışsınlar, engellere takılmasınlar, vazgeçmesinler neler başarabildiklerini görsünler" dedi.

EN ANLAMLI MADALYA 11 AYLIK LİNA İLE

Göksu Üçtaş Şanlı, Gaziantep'te anne ve babasının götürdüğü spor salonunda antrenörün yönlendirmesiyle daha iyi bir yerde eğitim almak için Bolu'ya gittiklerini belirtti. Şanlı, "5 yaşındaydım. Ailecek Bolu'ya gittik, bir hafta denediler ve kalmama karar verdiler. Ailem dönecekti benim yatılı kalmam gerekiyordu. Babam sordu, 'Kalmak istemiyorum', dedim. Annem 'Bak kızım kalırsan çok iyi jimnastikçi olacaksın, öğretmen olacaksın', dedi. Bu konuşmadan sonra 'Gidelim evimizi alıp gelelim', dedi. 'Kalırım siz gidin' dedim ve 5 yaşındaydım. Annemin o gün yaptığı fedakarlığı anne olunca anladım" dedi.

Anne olduktan sonra kendini daha güçlü hissettiğini dile getiren Şanlı, kızı Lina 11 aylıkken aldığı Dünya Kupası Madalyası'nın hayatının en anlamlı madalyası olduğunu söyledi. Küçük kızlara örnek olmaya çalıştığını ifade eden Üçtaş, "Hayallerinden vazgeçmesinler, kendilerini yıkmaya yıldırmaya çalışanlara izin vermesinler, içlerindeki güce güvensinler" dedi.

'MAHALLEDEKİ TÜM ERKEK ÇOCUKLARINI DÖVDÜM'

Hatice Kübra İlgün, tekvandonun ne olduğunu bile bilmeden uzun bacakları nedeniyle bu spora seçildiğini söyleyerek "Erkeklerle kavga etmeyi çok seviyordum, bütün mahalleyi dövmüştüm bari dövüşe başlayayım da enerjimi burada atayım diye düşündüm" dedi. 16 yıldır bu sporu yaptığını belirten İlgün, 2012'de sakatlandığında bırakmayı bile düşündüğünü büyük imkansızlıklar çektiğini, ancak babasına olan madalya sözü nedeniyle asla vazgeçmediğini dile getirdi. İlgün, Tokyo Olimpiyatları'nda madalya almayı istediğini belirterek Türkiye'ye olimpiyatlarda kadınlar tekvando dalında ilk madalyasını getirmek istediğini vurguladı. İlgün, her kadının kendini savunmaya yetecek kadar bir dövüş sporu öğrenmesi gerektiğini söyleyerek, sporcu olmayı isteyen kadınların da kendilerine inanması gerektiğini vurguladı.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi' Halkbank, İstikbal ve Koza Altın İşletmeleri ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Zirve'de Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn., Aydınlı, Borsa İstanbul Grubu, Turkish Airlines, Vakıfbank, Arnica, Bahçeşehir Koleji, Migros ve TSPB panel sponsorluklarını üstlendi.