Şehit yarbayın yüreklerinde yaktığı ateş hiç sönmedi

Muğlalı Yarbay Alim Yılmaz 8 Nisan 2006 tarihinde Elazığ'ın Arıcak ilçesi Erimli beldesi yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu 43 yaşında şehit oldu. Emekli uzman çavuş baba Mehmet Yılmaz şehit oğlunun acısını yazdığı şiirlere döktüğünü anlatarak, "Oğlum şehit olduktan sonra gözlerime uyku girmedi. Kendimi dağlara, taşlara vurdum. Gözümün önüne şiirlerin mısralar döküldü. Yazdığım şiirlerde, yaşadığımız acıları dile getiriyorum" diye konuştu. Şehit annesi Ümmü Yılmaz ise, oğlunun şehit olduğunu rüyasında gördüğünü ifade etti.

HAİNLERİN TUZAĞI

Elazığ Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Ergülmez, yardımcısı Yarbay Alim Yılmaz ile birlikte çok sayıda operasyonu yönetmiş ve PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olmuştu. Karakolları denetlemeye giderken Arıcak ilçesine bağlı Erimli Beldesi'nde PKK'nın mayınlı saldırısına uğradılar. Araç konvoyu geçerken yola döşenen mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu, Yarbay Alim Yılmaz ile araç sürücüsü er şehit oldu. Göğsünü siper ederek hiç düşünmeden vatan ve millet uğruna şehit olan Jandarma Yarbay Alim Yılmaz. Şehit Yarbay'ın, Çanakkale'de yaşayan eşi Firdevs Yılmaz, oğulları Doğukan ve Batıkan ile Muğla'da yaşayan annesi Ümmü Yılmaz ve babası emekli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yılmaz'ın yüreklerindeki ateş sönmüyor.

ACISINI YAZIYA DÖKTÜ

Baba Mehmet Yılmaz, "Yazdığım şiirlerde, yaşadığımız acıları dile getiriyorum. 11 yılda 3 binden fazla şiir yazarak 3 kitap çıkardım" dedi. Yılmaz, "Yiğidim ve şehidim", "Acıların Babası", "Vatan ve Bayrak Aşkı" isimli üç şiir kitabını çıkardığını, acılarını anlattığı şiirlere Muğla Valiliği'nin de destek verdiğini dile getirdi.

'TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM'

Şehit Yarbay Alim Yılmaz'ın annesi Ümmü Yılmaz'ın yüreği hala yangın yeri gibi. Oğlunun şehit olduğunu, televizyon izlerken haberlerden öğrendiğini ve sonrası da bayıldığını kaydeden anne Yılmaz, olay günü sabaha karşı rüyasında oğlu Yarbay Alim Yılmaz'ın ölümünü gördüğünü söyledi. Ümmü Yılmaz, "Çocuklarımın en büyüğü Alim'di. O bir tanemdi, yiğidim, aslanımdı" dedi.

"DEVLETIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU"

ÜMMÜ Yılmaz, eşinin yazdığı şiirlerle acılarını hafiflettiğini söyledi. Yazdığı şiirlerin kitap haline getirilmesine destek veren Muğla Valiliği'ne teşekkür eden Yılmaz, "Valimiz, Alay komutanımız, emniyet müdürümüz ve vatandaşlar her zaman ve bayramlarda bizi yalnız bırakmıyorlar. Allah hepsinden ve milletimizden razı olsun" dedi.

SEHIT YARBAY YILMAZ'IN KANI YERDE KALMADI

YARBAY Alim Yılmaz'ın şehit edilmesi talimatını veren PKK'lı terörist Ekrem Alınbay adlı hain, 2010 yılında Kuzey Irak'ta öldürüldü. Kuzey Irak'ta Türk askeri birlikleri tarafından PKK kamplarına yönelik düzenlenen hava harekatında öldürülen 4 PKK'lıdan birinin, Elazığ'da Yarbay Alim Yılmaz'ın şehit edilmesi eyleminin talimatını veren Ekrem Alınbay olduğu öğrenildi.

FERDİ YAVUZ